El "excelente" verano de los paradores de turismo asturianos: un gran dato de ocupación que permite pensar en ampliar la red en la región

Los tres Paradores de Turismo que hay en Asturias –Cangas de Onís, Gijón y Corias (Cangas del Narcea)– han cerrado uno de sus mejores veranos y superado con creces la media de ocupación nacional. Según la entidad, que preside Raquel Sánchez y depende del Ministerio de Industria y Turismo, los establecimientos asturianos han registrado durante los meses de verano unos "excelentes niveles", con una media de estancias que roza el 93%.

La cadena hotelera pública alcanzó una ocupación media del 85,9% en toda España, medio punto por encima del mismo periodo del año anterior. En general, en todo el Norte ha habido buenos datos, por encima del 90% de ocupación media, a pesar de las complicaciones ocasionadas por los incendios forestales que afectaron a varias zonas durante la última quincena de agosto.

"Los tres establecimientos asturianos han mostrado un gran dinamismo en la demanda, situándose por encima de la media nacional y consolidándose como destinos preferentes para quienes buscan combinar naturaleza, cultura y gastronomía", describen en Paradores Nacionales. Estas cifras, dicen, "refuerzan así el atractivo de la red en el Principado".

Pendientes de Cornellana

Unos datos muy buenos y que refuerzan una de las aspiraciones que hay en la región, que es la de sumar un nuevo parador, concretamente en Cornellana (Salas), en el Monasterio de San Salvador, rehabilitado recientemente.

Raquel Sánchez señaló meses atrás, en una entrevista en LA NUEVA ESPAÑA, que la propuesta está sobre la mesa, si bien entre los proyectos más próximos de la cadena hotelera pública no figura Cornellana. El alcalde salense, Sergio Hidalgo, tiene claro que el concejo va a pelear por el parador al verlo como una solución idónea para asegurar un futuro al monasterio y evitar que siga cerrado, lo que facilita su deterioro. De momento, en San Salvador está pendientes de la tercera fase de las obras de rehabilitación del edificio, que ha cumplido exactamente 1.001 años y, además de ser referente de la Edad Media asturiana, también es exponente de otras épocas, sobre todo, del Barroco.

Claustro del monasterio de Cornellana. / Mariola Riera

Lo que es una realidad es que los paradores asturianos funcionan. En la entidad destacan especialmente el caso del de Gijón, que ha alcanzado cifras cercanas a la plena ocupación.

Parador de Corias. / Ángel González

En general, en toda la red de España el verano de 2025 ha sido "histórico", con buena ocupación e ingresos. El incremento de la demanda ha tenido un reflejo directo en la facturación. Los ingresos de la compañía aumentaron un 2% con respecto a 2024. Los que se ubican en la costa superaron una media del 94% de ocupación, pero también ha habido otros interiores que se han colocado en cabeza en cuanto a demanda: los de Benavente (Zamora) y Tordesillas (Valladolid), con tasas superiores al 97%.

La cadena tiene casi un centenar de establecimientos distribuidos en todo el país, de los cuales el 70% se ubican en municipios con menos de 35.000 habitantes.