Isabel Rodríguez, Ministra de Vivienda: "Queremos declarar antes de fin de año las zonas tensionadas de Asturias"

sabel Rodríguez García (Ciudad Real, 1981), atiende a LA NUEVA ESPAÑA con motivo de su visita a Gijón, donde esta semana participó en unas jornadas sobre vivienda organizadas por el PSOE gijonés en el marco de su Escuela de Otoño. En ellas se anlizó el problema de la vivienda y los retos de las administraciones para abordar soluciones y cumplir con un derecho constitucional

La comisión sectorial de Vivienda no acaba de alcanzar un acuerdo sobre el plan estatal. ¿Hay opciones de llegar al consenso?

El acuerdo siempre es posible cuando hay voluntad política, y el Ministerio de Vivienda la tiene. Las tres condiciones que hemos puesto son de sentido común: todos tenemos que invertir más, hay que blindar la protección permanente de lo que construimos con recursos públicos y hay que dar una mayor transparencia en los datos. No les pedimos la luna, les pedimos que alineemos nuestras políticas con consensos que ya están en la sociedad. Estoy segura de que si hay voluntad, el acuerdo será posible.

¿Cree que es asumible para las comunidades autónomas aportar un 40% de esa financiación?

Por supuesto. Lo que estamos diciendo es que, si las competencias son compartidas, debe haber también una corresponsabilidad en cuanto a la financiación. El Estado seguirá aportando más, el 60%, y les damos un año de margen a las comunidades autónomas para que puedan adaptar sus presupuestos. En el caso de Asturias, hablamos de un esfuerzo adicional de 16 millones anuales. Agradezco que el presidente Barbón no dudara y dijera que sí desde el primer momento, desde la Conferencia de Presidentes.

La vivienda ha sido el principal problema de preocupación, especialmente en los jóvenes. ¿Eso se resuelve de un plumazo?

No, y quien diga lo contrario estará mintiendo a la ciudadanía. Hablamos de un problema complejo que requiere una política integral que incida en todos los ámbitos. Eso es lo que está haciendo el Gobierno, y por eso es muy importante que todos nos comprometamos: porque si no somos capaces de dar soluciones a las preocupaciones de la gente, estaremos abriendo las puertas al populismo de ultraderecha que ofrece soluciones mágicas a problemas complejos.

¿Qué papel cree que debe jugar la Sareb para atajar el problema de la vivienda? ¿Ceder sus activos a las comunidades para incrementar el parque público?

El pasado mes de julio, el Consejo de Ministros aprobó el traspaso de 40.000 viviendas y 2.400 suelos con capacidad para 55.000 viviendas más de la Sareb a la entidad estatal de vivienda. En estos momentos, estamos adecuando esas viviendas para ponerlas a disposición de la ciudadanía en forma de alquiler asequible. El Gobierno ha recuperado esas viviendas que nunca debimos perder como sociedad y vamos garantizar que sirvan al interés general para siempre, blindando su carácter público. Con la Sareb, el llamado banco malo, vemos con toda claridad en qué consisten los dos modelos de gobernar: unos usaron las viviendas que podrían haber servido para dar una segunda oportunidad a las 600.000 familias que fueron desahuciadas en la anterior crisis para rescatar a los bancos, y nosotros recuperamos esas mismas viviendas para rescatar a las familias que tienen problemas para acceder a una vivienda.

Asturias lanza el programa "Alquilámoste", ¿lo conoce?

Todas las medidas dirigidas a ampliar el parque de vivienda asequible son bienvenidas. Ese es el camino.

¿Qué otras opciones hay para lograr que los propietarios pierdan el miedo a alquilar?

En España no hay miedo a alquilar. Durante el primer año en que estaba en vigor la Ley de Vivienda, el número total de alquileres en España aumentó casi un 5%.

Pero esa idea ha calado en la ciudadanía, que la normativa que protege al inquilino vulnerable desproteje al propietario...

Insisto, en España no hay miedo a alquilar, le acabo de dar los datos. Lo que hace el Gobierno es proteger a las personas vulnerables mientras se les busca una solución alternativa. Los propietarios que se encuentran en esta situación tienen derecho a compensaciones económicas.

¿Cuándo tiene previsto que se declaren las 16 zonas tensionadas que se han identificado en Asturias?

Estamos avanzando con los trabajos técnicos y mantenemos la previsión de que la declaración de esas zonas tensionadas pueda ser una realidad antes de que acabe el año.

El PP plantea un modelo de política de vivienda distinto al del Gobierno. ¿Todo lo que proponen los populares está mal?

No, de hecho nunca me habrán oído decir esto. Al principio de esta entrevista le decía que nosotros queremos y confiamos en un acuerdo, y eso es porque creemos que hay muchos puntos en los que podemos estar de acuerdo. Ahora sí, del mismo modo le digo que a nosotros no nos van a encontrar en repetir errores del pasado: no vamos liberalizar suelo para que se construya a lo loco ni vamos a privatizar a los 7 años lo que se construya con el esfuerzo de todos; nosotros creemos que la solución al actual problema de la vivienda pasa por la consolidación de un sistema público de vivienda. Los derechos solo se garantizan desde lo público.

El debate es si precisamente una "hiperregulación" del mercado de la vivienda no puede acabar siendo un motivo de que se encarezcan los precios limitando el acceso a ciertos colectivos.

La realidad nos dice lo contrario. En Cataluña, durante el primer año de aplicación de las zonas tensionadas, los alquileres han bajado una media de un 5%, hasta un 9% en Barcelona. En Madrid, los precios siguen subiendo sin control. El mercado de la vivienda no es como cualquier otro, la experiencia demuestra que no basta solo con incrementar la oferta: hay que regular. La propia Constitución nos emplaza a intervenir para frenar la especulación. El Consejo de Europa publicó recientemente un informe en el que instaba a los países miembro a limitar el precio de los alquileres.

¿El coste fiscal asociado a la vivienda en España es excesivo?

El problema de la vivienda en España ahora mismo no es la fiscalidad, es el acceso. Nuestra prioridad es aumentar la oferta con vivienda asequible y frenar la especulación para cubrir cuanto antes el déficit residencial.

El Principado impulsa un cambio normativo que blinde a las viviendas protegidas. ¿Es eso efectivo?

Efectivo y necesario. Una de las principales debilidades que tiene España a la hora de afrontar el problema de vivienda es la ausencia de un parque de vivienda público en estándares europeos.

La política de vivienda para grandes concejos ha de ser distinta que en los municipios rurales. ¿Cómo se puede incentivar la construcción o rehabilitación para fijar población allí?

En el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 hay varias medidas encaminadas a este fin. Por ejemplo, las ayudas de hasta 15.000 euros para los jóvenes que compren viviendas en el entorno rural, o los pluses para quien rehabilite en cascos históricos o quien rehabilite viviendas vacías para sacarlas al mercado en forma de alquiler asequible.