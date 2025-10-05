El Principado eleva la presión sobre el Ministerio por el Huerna: "No debe costar un céntimo a los asturianos"

Guillermo Peláez, portavoz del Gobierno regional y consejero de Hacienda, respaldó esta mañana la labor de Alejandro Calvo alrededor del peaje del Huerna, considerado ilegal por la Comisión Europea y cuya anulación reclama el Principado al Gobierno central. "Creo que el consejero Alejandro Calvo está realizando un trabajo fenomenal en este sentido. Se ha pronunciado siempre con mucha exactitud sobre cuáles son los objetivos del Gobierno del Principado de Asturias, que no son otros que los de siempre: la supresión del peaje, sea a través de una bonificación integral, sea a través de su rescate y eliminación", destacó esta mañana en Oviedo.

Peláez defendió la posición de la Federación Socialista Asturiana (FSA) después de las críticas vertidas por el Ministerio de Transportes, acusando a Calvo de "favorecer" el discurso del PP. El Ejecutivo central opta por mantener el peaje y el procedimiento, abierto en Bruselas, apunta a acabar en la justicia europea.

"Lo importante es que los asturianos y las asturianas no paguen más ese peaje, porque es una posición histórica, tanto de la Federación Socialista Asturiana como del Gobierno del Principado de Asturias. Siempre nos pareció un peaje injusto y ahora, además, la comisión ratifica que es un peaje ilegal. Por tanto, lo que pedimos es la supresión del peaje, que no le cueste un céntimo a los asturianos y asturianas. A partir de aquí, queremos hacer un llamamiento para que se mantenga esa unidad dentro del Principado de Asturias, esa unidad social y política en torno a esta reivindicación que lidera el Gobierno del Principado", incidió.

El portavoz del Ejecutivo regional también cargó contra el PP. "Queremos trasladar un mensaje al Partido Popular. Pedimos que asuma que la decisión de prorrogar el peaje del Güerna fue de un Gobierno del Partido Popular. Pedimos y emplazamos al Partido Popular en Asturias a que, igual que sostiene el Gobierno y la mayoría social asturiana que ese peaje es ilegal —igual que la comisión—, el Partido Popular en Asturias sea valiente y diga que la decisión que tomó fue ilegal. Que lo diga, porque necesitamos ese refuerzo, esa unanimidad en el mensaje. El Partido Popular no puede ponerse de perfil en esta situación, tiene que decirlo claramente. Además, no entendemos cómo el Partido Popular en Asturias todavía se siente rehén de dos políticos (Aznar y Cascos) que ni siquiera están en activo. Es una posición que, de verdad, no comprendemos. Pedimos al Partido Popular en Asturias que refuerce la posición unitaria que tiene la sociedad asturiana y diga con todas las letras que el peaje del Huerna es ilegal", aseguró.

Pésame a Guillermo Fernández Vara

Peláez también lamentó el fallecimiento de Guillermo Fernández Vara, expresidente de Extremadura. "Es una pena y un día triste. Guillermo Fernández Vara fue un ejemplo de socialista, de compromiso social. Además, siempre participó en todos los procesos internos democráticos del Partido Socialista, fijando posición, pero luego siempre se sumaba al ganador. En ese sentido, creo que fue un ejemplo de militante comprometido", incidió.

La posición del Supremo respecto a loz juzgados de violencia de género

Por otro lado, también valoró que el Supremo haya avalado que Gijón asuma los casos de violencia sobre la mujer de Villaviciosa, Siero y el Oriente. Creo que aquí tenemos que distinguir dos cuestiones. La primera es que desde el pasado viernes los juzgados de violencia sobre la mujer asumen también los delitos de violencia sexual y agresiones sexuales. Para ello, dentro de las competencias del Principado de Asturias, hemos preparado refuerzos específicos para los juzgados de Gijón y Oviedo, que entrarán en funcionamiento paulatinamente a lo largo de este mes, y también refuerzos en enero para dotar a estos juzgados de los medios necesarios para estas nuevas competencias", destacó.

"En cuanto a la comarcalización, tanto el Consejo General del Poder Judicial como el Ministerio de Justicia apoyan la iniciativa de que Gijón asuma los casos de violencia de género y delitos sexuales de todo el oriente de Asturias. Está previsto que el 2 de enero entre en funcionamiento una nueva plaza de juez o jueza en los juzgados de violencia sobre la mujer en Gijón. Es decir, con la nueva ley, el 2 de enero habrá una nueva sección de violencia de género en Gijón para reforzar la comarcalización", continuó Peláez.

Para nosotros es importante la comarcalización porque supone una atención especializada en delitos muy sensibles. Por tanto, la defendemos. Ante las dudas que puede suscitar el hecho de que haya desplazamientos o no, lo primero es que las actuaciones, como dice la ley, se llevarán a cabo preferentemente de manera telemática. Para eso hemos dotado todos los juzgados de paz con equipos de videoconferencia, para que todas las actuaciones judiciales y procesales se puedan llevar a cabo allí y no haya ningún tipo de desplazamiento. Creemos que, si no va a haber desplazamientos —y más aún teniendo en cuenta que ahora mismo no se pueden llevar a cabo actuaciones judiciales en los juzgados de paz, pero a partir de enero sí—, acercamos más la justicia a las víctimas y, además, ganamos en especialización. Por tanto, nos sumamos a la decisión del Ministerio de Justicia y del Consejo General del Poder Judicial porque consideramos que va a ser un paso adelante", aseguró.

"En cuanto a nuestras competencias, entrarán refuerzos en los juzgados de Gijón y Oviedo este mismo mes, porque han asumido esos delitos de violencia sexual. También hay que tener en cuenta que asumen esos delitos, pero no todos los que están actualmente vivos, sino los que se produzcan a partir del 3 de octubre. Por eso hemos previsto una incorporación de refuerzos gradual, que se iniciará este mes, y en enero también habrá más. Además, en enero, como consecuencia de la comarcalización, se crea un juzgado específico de violencia sobre la mujer en Gijón. Lo que hemos hecho es reforzar los medios telemáticos en los juzgados de paz para garantizar la proximidad y evitar desplazamientos", finalizó el Consejero.