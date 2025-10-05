Ripa impulsa que una plataforma ciudadana y apolítica tome las riendas del combate al peaje

El exdiputado y exsecretario general de Podemos en Asturias Daniel Ripa, quien denunció ante la Comisión Europea la prórroga de la concesión de la autopista del Huerna por considerarla ilegal, mantiene la convocatoria de su protesta contra el peaje para el próximo 18 de octubre. Esa convocatoria se ha fijado para el día siguiente de la movilización impulsada por la Alianza por las Infraestructuras y con el aval del Gobierno regional, todos los partidos políticos con representación en la Junta General, las organizaciones empresariales y los sindicatos.

La concentración que promueve Ripa está prevista con origen en la estación ferroviaria de la calle Uría, en Oviedo, y final frente a la sede de la Delegación del Gobierno, según la solicitud formulada por el propio Ripa ante la Delegación.

El exdirigente político impulsa la creación de una plataforma "ajena a las organizaciones políticas", en la que participen entidades sociales, colectivos diversos y transportistas, con el fin de que constituya la voz común para reclamar la supresión del peaje del Huerna "sin las ataduras que tienen sobre este asunto el PSOE y el PP", aseguró a este periódico. Ripa ya ha iniciado contactos con organizaciones y busca la implicación ciudadana al margen de la institucionalidad en una iniciativa ajena a protagonismos, incluido el suyo.

No obstante, Ripa reconoce también el valor de la movilización que patrocina la Alianza por las Infraestructuras, si bien recuerda que, cuando era diputado en la Junta General del Principado, "casi me consideraban un loco por plantear la ilegalidad del peaje y querer recurrirlo ante la Comisión Europea".

La denuncia de Daniel Ripa dio inicio a un proceso de revisión de la prórroga de la concesión de la autopista hasta el año 2050, aprobada por el Gobierno de José María Aznar. La Comisión Europea reclamó explicaciones al Gobierno de España por una decisión que considera irregular porque no medió concurso público y que, a la postre, suponía una adjudicación discrecional del contrato. El Gobierno de España ya respondió a Bruselas defendiendo la legalidad de la decisión, pese a que fue adoptada por un Ejecutivo del PP, históricamente cuestionada por los socialistas.

Daniel Ripa, que en la actualidad vive en Madrid y ejerce como profesor de Psicología en la Universidad Complutense, mantiene la batalla por el Huerna como la espina clavada de su paso por la política regional; y más cuando fue su denuncia la que ha puesto en el foco la posibilidad de suprimir el peaje.