Los transportistas prevén un ahorro de 4.000 euros por camión al año de no existir peaje en el Huerna

Los consejeros de Infraestructuras se reunieron días atrás para concretar su postura conjunta ante el Gobierno central para que se elimine el pago

Oviedo

Los transportistas calculan que, de no existir peaje, cada camión que ahora pasa por el Huerna podría ahorrarse, de media, unos 4.000 euros al año. Además, piden guardar los tickets por si fuese necesario en un futuro pedir la devolución.

Los representantes se alinean también con el Principado, después de que Alejandro Calvo fuese criticado por el Ministerio de Transportes. "El Consejero está en la posición que tiene que estar", destaca Monjardín. "No me espero nada de ese ministerio, no se toma una decisión y además llevan muy mal las críticas", asegura De la Roza. Ambos dirigentes aseguran que el sector está esperanzado por el fin del peaje: "Es ahora o nunca".

