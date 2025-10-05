La tristeza de Adrián Barbón por la muerte de Fernández Vara: "Se va todo un símbolo de compromiso y socialismo"

El presidente del Principado, Adrián Barbón, mostró este domingo su pesar y tristeza por la muerte de su compañero en las filas del PSOE Guillermo Fernández Vara, quien fuera presidente de Extremadura "y portavoz permanente de los intereses y derechos" de dicha comunidad, en palabras del asturiano. "Lo lamento de todo corazón", expresó en su cuenta de la red social X (antiguo Twitter).

Vara y Barbón, en el centro, flanqueado por el presidente de Murcia, Fernando López Miras, y la navarra, María Chivite, en San Millán de la Cogolla, en 2020, en plena pandemia. / CHEMA MOYA

Fernández Vara, que actualmente era senador, falleció este domingo 5 de octubre a los 66 años víctima de un cáncer con el que peleó en los últimos años. "Con él se va todo un símbolo de compromiso y socialismo, un ejemplo de lo que significa ser presidente autonómico, un referente y un luchador cargado de bonhomía y búsqueda de acuerdos. En tiempos de discordia, él siempre fue un hombre de concordia", añadió Adrián Barbón. "Descansa en Paz, querido y ya añorado Guillermo".

Recuerdo para Lambán

El jefe del Ejecutivo asturiano recordó, además, que en menos de dos meses se han ido dos presidentes autonómicos -Vara y recientemente el aragonés Javier Lambán, también socialista- "con los que tuve el honor de coincidir y trabajar".