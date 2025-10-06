Acabar con los partidos separatistas y dar por superado el estado autonómico, la propuesta que Vox quiere votar en la Junta

El Grupo Parlamentario VOX ha registrado en la Junta General del Principado de Asturias una proposición no de ley en la que insta al Consejo de Gobierno a promover la ilegalización de los partidos separatistas y a rechazar las transferencias de competencias concedidas por los sucesivos ejecutivos del Estado a las comunidades autónomas.

En el texto, firmado por la portavoz y presidenta de la formación de Abascal, Carolina López, la formación considera que “es incompatible gobernar pensando en el bien común de los españoles con el apoyo de partidos como Junts, ERC, el PNV o Bildu”, a los que acusa de “pretender acabar con la unidad nacional”. La iniciativa, registrada para su debate en el Pleno, plantea además “avanzar hacia la superación del Estado autonómico” y propone la recentralización de las competencias de sanidad, educación, justicia y seguridad.

Según la exposición de motivos, Vox atribuye a los gobiernos del PP y del PSOE haber “cedido al chantaje separatista” y denuncia que la descentralización ha provocado “una fragmentación político-fiscal que ha erosionado la igualdad entre españoles”.

El grupo sostiene que la situación “ha alcanzado su máxima expresión bajo el mandato de Pedro Sánchez”, a quien responsabiliza de “utilizar al separatismo como apoyo para mantenerse en el poder”.

La proposición recuerda las transferencias de competencias educativas, de interior y fiscales realizadas desde la creación del Estado de las Autonomías, y reclama “revertir las cesiones que debilitan la soberanía nacional”.

Asimismo, exige al Ejecutivo asturiano “rechazar cualquier pacto con formaciones que trabajen por la desaparición de España”.