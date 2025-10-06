Del "caudillismo" de Sánchez a la receta para que el PP gane: las reflexiones de Esperanza Aguirre en Asturias y su vínculo con la región... aunque este año "falló" a los toros, "como Morante"

Admite Esperanza Aguirre (Madrid, 1952) que España no es ni ha sido nunca país para liberales. "Nunca hemos tenido mando en plaza, la verdad", dice. Ahora bien, ella no cejará en su empeño de divulgar una doctrina en la que cree y que, asegura, ha aplicado en "todos" los cargos políticos que ha ejercido. Que no son pocos. La que fuera ministra de Educación y Cultura entre 1996 y 1999, presidenta del Senado entre 1999 y 2002, y de la Comunidad de Madrid entre 2003 y 2012 ha visitado Oviedo este lunes para presentar su libro "Una liberal en política" (Deusto, 2025) invitada por la Fundación 16 de 24.

Una obra que a sus 73 años y retirada de la política pública dice haber escrito por responsabilidad: "El actual me parece uno de los momentos más delicados que estamos viviendo los españoles. Examino el caudillismo de nuestro presidente Pedro Sánchez, la ideología woke, que no es otra cosa que el comunismo, pasado por el socialismo del siglo XXI, y hablo también de que la derecha en España no ha sido capaz de ilusionar a los españoles en el mismo grado que lo han ilusionado los socialistas, y de hecho, hemos gobernado menos de la mitad del tiempo, sin contar UCD, desde la primera vez que gobernó el PSOE".

Esperanza Aguirre, posando en el centro de Oviedo, para LA NUEVA ESPAÑA. / Fernando Rodríguez

Un fracaso, el de la derecha, que Aguirre tiene claro que se debe a no haber dado la batalla cultural. "En eso estoy de acuerdo con José María Aznar, cuando decía que la batalla que se pierde es la que no se da".

Retrasos en el tren

Llegó la expresidenta madrileña a Oviedo por tren –no se libró de algo de retraso a la salida en Madrid y se quedó más que sorprendida con el intercambio de vías en León, "que se da marcha atrás"– justo en el día en que en Extremadura enterraban a Guillermo Fernández Vara, a quien conoció bien. "Era un político de diálogo, encarnaba la formación que todos recibimos de la Transición", lamenta. "Ni él ni yo ejercimos en esa época, pero aprendimos de ella. Yo tengo grandes amigos entre mi adversarios políticos. Pero es que ahora el odio se ha convertido prácticamente en la ideología de la izquierda. Y eso ya lo instaló José Luis Rodríguez Zapatero cuando ni siquiera existía Vox, con el pacto del Tinell para que no se pactase nunca más con el PP. Era el odio a la derecha y en eso están".

Ejerce en la actualidad Esperanza Aguirre de abuela orgullosa de sus numerosos nietos, pero de vez en cuando aparece tertuliana en las televisiones y no pierde detalle de la actualidad, siempre presta a opinar de todo y de forma directa. Marca de la casa.

La situación en Gaza

¿Gaza? "La izquierda es muy hábil, por ejemplo, con las palabras. Ahora le ha dado por decir que lo que hace Israel es un genocidio, ¿para qué? El lenguaje no es inocente. ¿Qué es genocidio? Genocidio, según el diccionario de la Real Academia y según el derecho penal, es el asesinar, el matar, el acabar con una persona, un grupo de personas o un gran número por razón de su raza, de su religión o de su etnia. Nada tiene que ver con lo que está ocurriendo en Gaza. Lo que fue un genocidio fue lo que se hizo el 7 de octubre, de lo que este mismo martes se cumplen dos años. En mis redes colgué estos días un vídeo donde se ve cómo llegan los terroristas en los parapentes con las ametralladoras, cómo asesinan a toda la gente joven que está en un concierto, cómo a las embarazadas las abren la tripa para sacar al bebé y matarlos... Hay que tener estómago para hacer eso. Sin olvidar que una ministra de nuestro gobierno, Sira Rego, no ha condenado lo del 7 de octubre".

Sobre el acuerdo entre Israel y Hamás lo tiene claro: "Es una propuesta, ojalá salga adelante. Lo que tienen que hacer en Hamás, si se quiere que se acabe la masacre, porque todas las guerras lo son, es entregar a los rehenes y desarmarse. Y si no, Israel debe seguir impidiendo que se vuelva a repetir un 7 de octubre". Lamenta la exdirigente madrileña que España, un país que "nunca" ha sido antisemita, lo parezca ahora y enarbole la bandera de Palestina, "que es en estos momentos la del comunismo, está claro viendo quién ha ido en la flotilla y quién ha ido a recibirles".

Contra el aborto

Otro tema que se ha colado en la actualidad y generado encendido debate es el del aborto. "Les va bien a las izquierdas, Zapatero ha dicho que sigan con el tema, igual que lo de Gaza. En ello siguen", opina Aguirre, contraria a la interrupción voluntaria del embarazo. "Yo estoy radicalmente en contra y el PP sabe perfectamente que tiene que estarlo también. No sé quién ha dicho que el aborto ya lo tenemos asumido. No es verdad, los votantes del PP, no", advierte.

La receta para el PP

Para su partido tiene la receta para gobernar en España: "Ganador ya fue, lo que necesita es ser capaz de ilusionar cada vez a mayor número de personas. Lo hemos sido cuando José María Aznar consiguió que todos, liberales, conservadores, democristianos y hasta socialdemócratas estuviéramos unidos y contentos. Empezamos con poco, solo ganamos por 300.000 votos en el año 96. Si Felipe hubiera sido como Sánchez, nunca hubiéramos gobernado, porque ahí tenía (Julio) Anguita, que tenía dos millones y pico de votos. Después, como lo hicimos muy bien en esa legislatura en minoría, en la que tuve el honor de ser ministra, con un gobierno para todos, que es lo importante, no sectario ni guerracivilista, los españoles nos dieron mayoría absoluta en el 2000".

No sabe Esperanza Aguirre si será más pronto que tarde que los populares vuelvan a gobernar en España, pero advierte de que el empeño de Pedro Sánchez es que "no haya alternativa en el poder". Y avisa: "Quiere influir en el poder judicial, ha entrado en las empresas privadas, en Telefónica, en Indra... Yo ya lo dije: tenemos que tener un interventor o dos en cada mesa, como hacíamos al principio. Porque es que no hay que olvidar que la encargada del voto por correo era Leire, ‘la fontanera’...".

Asturias, destino de descanso familiar

Sigue Asturias entre los destinos preferidos de Esperanza Aguirre para descansar, si bien ahora se ha quedado sin casa familiar en Pravia. Su suegra, Beatriz Valdés, cuarta marquesa de la Casa Valdés, fallecida en 2019, poseía una casona asturiana en pleno centro de Pravia recientemente vendida. "Tras el reparto de la herencia, a mi marido no le tocó. Pero no hemos perdido el vínculo. Una hermana de mi suegra sigue en la villa con una casa muy bonita. Nos invitó este año, pero no pudimos venir", explica. Gran aficionada al golf y a los toros, pocos veranos ha faltado en la feria de Begoña en Gijón: "Este verano no estuvimos. Faltó Morante y faltamos nosotros".