Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cortan el túnel de El Padrún sentido Oviedo: los plazos y cuándo volverá a estar abierto

Transportes continúa con los trabajos de rehabilitación en esta infraestructura

Túnel del Padrún

Túnel del Padrún

Xuan Fernández

Xuan Fernández

El MInisterio de Transportes sigue con la modernización del túnel de El Padrún en la A-66, a la altura de Olloniego. Después de los trabajos realizados la semana pasada en el túnel, en sentido León, ahora las actuaciones serán sentido Oviedo. A partir de hoy, lunes seis de octubre, y hasta el miércoles 10 de octubre, en horario nocturno (de 22 a 7.00 horas) se cortará el tráfico.

Para garantizar la fluidez del tráfico, se habilitarán los siguientes itinerarios alternativos debidamente señalizados:

Tráfico en sentido Oviedo: se desviará entre los km 41 y 43 por el tubo sentido León a través de los pasos de mediana existentes a ambos lados del túnel.

• Tráfico en sentido León:

o Deberá circular por la N-630, desde la salida 35 de la A-66 hasta la incorporación a la autovía A-66 en el enlace de Cardeo.

o Para circular desde Olloniego hasta Mieres, se propone una ruta alternativa por la carretera AS-116 hasta conectar con la Autovía Minera AS-I.

Transportes continúa con la modernización del túnel de El Padrún en la A-66, a la altura de Olloniego

• Tras los trabajos realizados en el tubo sentido León, se pasa al tubo sentido Oviedo, que permanecerá cortado hasta el 10 de octubre en horario nocturno de 22:00 a 7:00 horas.

• Se procederá a la impermeabilización con lámina ignífuga, a la colocación de la estructura de sustentación de los nuevos ventiladores, y a la instalación de una tubería de protección contra incendios.

• Esta obra forma parte de una actuación de modernización de dos túneles de Asturias, que cuenta en su totalidad con un presupuesto de 7,26 millones de euros financiados por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Estos trabajos cuentan con un presupuesto de más de siete millones de euros.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Lo llevaron al quirófano en el HUCA, pero no lo operaron: un paciente denuncia un 'engaño' en plena huelga de médicos
  2. Duro Felguera tantea la venta de su filial de operaciones y montajes: la empresa con la que mantiene contactos
  3. Nervios, por supuesto, y también resignación: más de 5.300 opositores se examinan para auxiliar de enfermería en Asturias
  4. Los pensionistas asturianos pueden reservar desde el 6 de octubre los viajes del Imserso y además recuperan el 'destino estrella' perdido el año pasado
  5. El análisis del rector Juan Vázquez sobre las matrículas universitarias gratuitas: 'Lo barato sale caro
  6. El Principado responde al ministerio de Puente: 'El Gobierno no tiene responsabilidad respecto al Huerna, pero puede solucionar el problema
  7. Las claves de la negativa del juez a prorrogar el preconcurso de Duro y el nuevo escenario que se abre
  8. Volveremos a ver a Puigdemont en España': el vaticinio de Zapatero, que también habla sobre el peaje del Huerna

Cortan el túnel de El Padrún sentido Oviedo: los plazos y cuándo volverá a estar abierto

Cortan el túnel de El Padrún sentido Oviedo: los plazos y cuándo volverá a estar abierto

La carta que están recibiendo los pensionistas asturianos del Imserso para poder viajar: 50 euros

La carta que están recibiendo los pensionistas asturianos del Imserso para poder viajar: 50 euros

Más fuerza en el frente contra el peaje del Huerna: los ayuntamientos se suman y un reputado catedrático ve posible la nulidad judicial de la tasa

Más fuerza en el frente contra el peaje del Huerna: los ayuntamientos se suman y un reputado catedrático ve posible la nulidad judicial de la tasa

Javier Junceda aboga por una "asturianía transversal y sana" en su último libro

Javier Junceda aboga por una "asturianía transversal y sana" en su último libro

La cantidad de horas extras que se hacen a la semana en Asturias (y que Yolanda Díaz quiere reducir)

La cantidad de horas extras que se hacen a la semana en Asturias (y que Yolanda Díaz quiere reducir)

L'asturianu entra nes escueles oficiales d'idiomes y el Principáu busca profesores: estos son los requisitos

L'asturianu entra nes escueles oficiales d'idiomes y el Principáu busca profesores: estos son los requisitos

El riosellanu Milio Ureta, premiáu col Pachín de Melás de teatru n'asturianu 2025

El riosellanu Milio Ureta, premiáu col Pachín de Melás de teatru n'asturianu 2025

¿Qué planes tiene el Principado para la “plantona” de Cogersa (si tiene alguno)? El debate se abre y los ayuntamientos no tienen pistas

¿Qué planes tiene el Principado para la “plantona” de Cogersa (si tiene alguno)? El debate se abre y los ayuntamientos no tienen pistas
Tracking Pixel Contents