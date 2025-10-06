Cortan el túnel de El Padrún sentido Oviedo: los plazos y cuándo volverá a estar abierto
Transportes continúa con los trabajos de rehabilitación en esta infraestructura
El MInisterio de Transportes sigue con la modernización del túnel de El Padrún en la A-66, a la altura de Olloniego. Después de los trabajos realizados la semana pasada en el túnel, en sentido León, ahora las actuaciones serán sentido Oviedo. A partir de hoy, lunes seis de octubre, y hasta el miércoles 10 de octubre, en horario nocturno (de 22 a 7.00 horas) se cortará el tráfico.
Para garantizar la fluidez del tráfico, se habilitarán los siguientes itinerarios alternativos debidamente señalizados:
• Tráfico en sentido Oviedo: se desviará entre los km 41 y 43 por el tubo sentido León a través de los pasos de mediana existentes a ambos lados del túnel.
• Tráfico en sentido León:
o Deberá circular por la N-630, desde la salida 35 de la A-66 hasta la incorporación a la autovía A-66 en el enlace de Cardeo.
o Para circular desde Olloniego hasta Mieres, se propone una ruta alternativa por la carretera AS-116 hasta conectar con la Autovía Minera AS-I.
• Tras los trabajos realizados en el tubo sentido León, se pasa al tubo sentido Oviedo, que permanecerá cortado hasta el 10 de octubre en horario nocturno de 22:00 a 7:00 horas.
• Se procederá a la impermeabilización con lámina ignífuga, a la colocación de la estructura de sustentación de los nuevos ventiladores, y a la instalación de una tubería de protección contra incendios.
• Esta obra forma parte de una actuación de modernización de dos túneles de Asturias, que cuenta en su totalidad con un presupuesto de 7,26 millones de euros financiados por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Estos trabajos cuentan con un presupuesto de más de siete millones de euros.
