Los destinos favoritos de los pensionistas asturianos con el Imserso y que hacen sombra a Benidorm

El langreano Fernando Casas tiene 64 años, se jubiló recientemente como trabajador de los servicios operativos del Ayuntamiento de Langreo y en mayo se irá a las Islas Canarias con su pareja. Lo suyo ha sido llegar y besar el santo porque es la primera vez que viaja con el Imserso (Instituto de Mayores y Servicios Sociales) y le ha tocado el destino solicitado.

Como él miles de pensionistas asturianos se lanzaron este lunes a reservar su viaje en la nueva campaña de turismo social, que oferta en toda España más de 879.000 plazas para unos 4,5 millones de acreditados. Este lunes han podido apuntarse los preferentes y desde este martes 7 de octubre pueden hacerlo el resto.

En Asturias los jubilados acreditados superan a los del año pasado, que rondaron los 147.000. Lo que no han subido son las plazas, que andan por las 17.000, para disgusto de los beneficiarios y los responsables de las agencias tramitadoras, que tienen que lidiar con el malestar de muchos por quedarse sin plaza o sin el destino soñado.

A Las Palmas desde La Felguera

«Solicité para Las Palmas y tuve la suerte de que me tocó lo que pedí, así que estoy encantado. La verdad es que este programa me parece una iniciativa muy buena», señaló Fernando Casas, que alabó los viajes de tarifa plana que se han puesto en marcha. «Me parece que es una modalidad que está muy bien para la gente que tiene rentas más bajas».

Lorena Suárez es trabajadora de la agencia de viajes de La Felguera, una de las acreditadas para tramitar los viajes del Imserso. «Hay muy pocas plazas para la demanda existente. No hay para todos. A la gente que le toca el primer día tiene suerte, pero para el martes ya hay muchos destinos barridos. Y lo mismo pasa con los viajes de tarifa plana, que la demanda es mucho mayor».

Suárez explica que los destinos preferidos son los de costa: Málaga, Benidorm, Canarias... «Y se nota que los paquetes culturales y de naturaleza cada vez tienen más tirón. Antes no los quería nadie. Incluyen excursiones y despiertan más interés que antes. Teníamos, por ejemplo, Córdoba como uno de los destinos y en pocos minutos ya había volado».

Benidorm es el «destino rey» tradicional, el más demandado. Este año los pensionistas asturianos pueden solicitarlo, después de que en 2024 se cayera de la oferta de destinos. Sin embargo, a la famosa localidad costera alicantina le han salido competidores en los jubilados asturianos, que también se decantan por las islas Canarias y Baleares, además de Andalucía.

Hay otras novedades en el programa de este año en toda España, como una tarifa plana de 50 euros o la posibilidad de viajar con mascotas. Además, se aplicará un suplemento de 100 euros a quienes viajen en temporada alta (octubre, mayo y junio en península e Islas Baleares; diciembre, enero y febrero en las Islas Canarias) o realicen una segunda reserva durante la campaña.

Fernando Casas y Lorena Suárez, en La Felguera. / M. Á. G.

Madrugadores en Oviedo

Cristina Fernández lleva desde 1986 trabajando en la agencia de viajes Minitours de la calle Marqués de Santa Cruz de Oviedo y este lunes no dio abasto a coger el teléfono. El primer día de las reservas de los viajes del Imserso la obligó a ella y dos compañeros a madrugar para atender más de 80 solicitudes de los interesados en reservar viajes, especialmente a Benidorm y Málaga. «La gente quiere sitios con actividad», explica.

Las plazas ofertadas por el programa estatal vuelan y los jubilados apuran al máximo los plazos para escoger los destinos predilectos, en meses lo más cálidos posibles y con hoteles céntricos y de alta gama. «Hoy y mañana esto es el sálvese quien pueda», sostiene con humor la trabajadora, tras apreciar un incremento de la demanda de los viajes a culturales a Córdoba y las estancias en Huelva, sobre todo en el entorno del parque de Doñana. «La clave son las conexiones aéreas», señala la agente.

Ana Cristina Fernández, en Oviedo. / Fernando Rodríuez

Afirma Fernández que los viajes son más caros que antaño, aunque siguen siendo mucho más asequibles que sin las ayudas. «Estamos vendiendo viajes por 980 euros para dos personas a Tenerife, que para algunos pensionistas es bastante», indica. Puntualiza que algunos demandantes no son conscientes del objetivo de este programa. «Es una iniciativa para desestacionalizar y ayudar al sector, no para hacer viajes a medida», destaca.

Fuerteventura y viaje cultural a Segovia desde Gijón

Madrugador fue el matrimonio formado por Ramón Méndez y María Jesús Díaz, que se pasaron por Viajes Nuevo Gijón para reservar su escapada. El destino, Fuerteventura. Ocho días en junio. «Canarias suele ser nuestra primera opción, ya sea en temporada alta o baja», indicó Méndez, que alabó la novedad incorporada este año de la tarifa plana de 50 euros para rentas más bajas. «Lo veo fenomenal para la gente que tiene menos recursos», reivindicó el gijonés, que asimismo elogió la posibilidad de viajar con mascotas. «Da facilidades porque a veces no tienes dónde dejarla», afirmó.

El retorno de Benidorm como destino potencial tampoco les ha cambiado la vida. «No nos da más, ya fuimos hace años», confesó María Jesús Díaz, que desgranó el plan para Fuerteventura: «Alquilar un coche y hacer rutas». El matrimonio, vecino del barrio de Nuevo Gijón, se guardó una bala en la recámara, pues se apuntó también para un viaje cultural a Segovia, sujeto a que alguien falle y puedan aprovechar el hueco que quedaría libre.

Ramón Méndez y María Jesús Díaz, reservando viaje con Loli Olay, en Gijón. / sergio garcía

«Hay más gente que se ha dado de alta en el programa», aseguró, al otro lado de la mesa, la agente de viajes Loli Olay, que remarcó que, en esta campaña del Imserso, «siempre hay listas de espera». Destacó que Benidorm es uno de los destinos predilectos. «Muchos quieren ir porque es donde más ambiente hay y la mayoría lo conoce», subrayó Olay, que ensalzó el «tirón» del que últimamente gozan las estancias culturales en lugares como Salamanca, Córdoba o Segovia. «Tienen menos los de naturaleza porque en ocasiones se hacen rutas caminando y no todos están en las condiciones físicas adecuadas», apostilló.