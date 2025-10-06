El exdiputado asturiano que denunció ante Bruselas el peaje va a las oficinas de la concesionaria y llama a la movilización
Daniel Ripa lanza la plataforma ciudadana para forzar la supresión del pago en el Huerna: “La garantía para lograrlo es que quienes quieren que a Asturias se la respete salgan a la calle”
Daniel Ripa, el exdiputado autonómico y exlíder de Podemos en Asturias que denunció ante la Comisión Europea la ilegalidad de la prórroga del peaje del Huerna, ha ido directamente a las oficinas de la concesionaria (Aucalsa) a convocar a la movilización ciudadana.
“Nos fuimos a Aucalsa a decirles que dejen de robarnos por cruzar el peaje del Huerna”, asegura en sus redes sociales, en las que ha difundido el vídeo denuncia. También se ha creado la cuenta de Instagram @peajehuernano_ para tal fin.
“He venido a las oficinas del polígono de Asipo en Llanera a decirles que todo este dinero que sale de nuestras tarjetas de crédito para ir a estas oficinas y sus fondos de inversión no nos lo pueden seguir cobrando”, señala
Pero el vídeo es también un llamamiento a la movilización: “Necesito tu ayuda, porque esto no es algo que vaya a conseguir una sola persona”, continúa el exdirigente de Podemos en su alocución a la cámara.
“Si somos mucha gente tendremos la oportunidad de tumbar este peaje que es ilegal desde el año 2021 y la Unión Europea ha exigido que se elimine”, añade.
Ripa propone conformar una plataforma “abierta a colectivos, a ciudadanos, a todo el interesado en acabar con esta injusticia”, que denomina “el arancel asturiano”.
Además, plantea que la plataforma, como ya adelantó LA NUEVA ESPAÑA, esté “al margen de los partidos políticos”, ya que a su juicio “llevamos cuarenta años en los que el PP y el PSOE decían que lo iba a quitar pero en función de lo que les convenía paraban”.
“La única garantía para conseguirlo es que todo el mundo que quiera que a Asturias se la respete salga a la calle”, reclama.
