La Federación de Concejos se suma a la exigencia sobre el Huerna: pide al Ministerio que suprima el peaje y lo haga gratis desde ya

La Federación Asturiana de Concejos ha remitido una declaración al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, que encabeza Óscar Puente, instándole a suprimir el peaje del Huerna y bonificarlo íntegramente en tanto no se adopte esa decisión.

En una declaración aprobada en sesión ordinaria por la Comisión Ejecutiva del ente que reúne a todos los municipios asturianos, se refiere que la Federación de Concejos respalda y se adhiere al manifiesto promovido por la Alianza por las Infraestructuras que exige la supresión del peaje en la autopista del Huerna (AP-66).

La entidad municipalista señala que la prórroga acordada en 2000 que extiende hasta 2050 la concesión de la autopista del Huerna constituye "un agravio que encarece la movilidad, penaliza la actividad económica y debilita la cohesión territorial de Asturias".

Por ello, la Federación de Concejos insta al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a iniciar "sin demora los trámites necesarios para la eliminación del peaje y, mientras esta medida no sea efectiva, reclama la bonificación íntegra desde el primer viaje”.

Tal y como informó LA NUEVA ESPAÑA, la Federación de Concejos preparaba ya esa resolución. Al tiempo se ha enviado a los ayuntamientos el manifiesto de la Alianza por las Infraestructuras sobre el peaje del Huerna, para que lo respalden en sus respectivos plenos municipales.

De este modo, Asturias extiende a todas sus instituciones la batalla por la supresión del peaje, después de que un dictamen de la Comisión Europea considere ilegal la prórroga de la concesión, aprobada en 2000 por el gobierno de José María Aznar.

El Ministerio de Transportes ha rebatido formalmente los argumentos de Bruselas, defendiendo la continuidad de la concesión. El secretario de Estado de Infraestructuras, José Antonio Santano, afirmó que el rescate de la autopista tendría un coste "milmillonario" que tendría que pagar "toda la ciudadanía".