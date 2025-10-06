Muere a los 92 años el empresario licorero y escritor Emilio Serrano, gran impulsor del turismo en el Oriente y Medalla de Plata de Asturias

"En el equipaje de mi viaje por la vida siempre llevé la maleta repleta de sueños, ilusión y esperanza", relataba hace poco en las páginas de LA NUEVA ESPAÑA Emilio Serrano Quesada. Ahora, ese viaje ha llegado a su fin. El empresario y escritor riosellano (Collera, 1933) falleció este lunes en su domicilio, sumiendo en una honda tristeza a sus familiares y a la legión de amigos que siempre ha tenido a su alrededor.

Fuerte, entusiasta, emprendedor, de gran inquietud intelectual –atesoraba unos 7.500 libros en su biblioteca de su casa en San Martín de Collera– y, por encima de todo, amigo de sus amigos y un enamorado de su tierra riosellana, Emilio Serrano ha fallecido entre las cuatro paredes que le vieron hacer hace 92 años –en mayo fue su cumpleaños– y rodeado de sus sobrinos, quienes le cuidaron con gran cariño hasta última hora. El funeral será este miércoles 8 de octubre, a las 13 horas, en la iglesia San Martín de Collera. La capilla ardiente se instalará durante el martes en el tanatorio de Ribadesella.

El empresario está considerado una figura clave en el despegue turístico de Ribadesella –donde fue nombrado en 2009 Hijo Predilecto– y el resto del Oriente. Fue fundador e impulsor, de hecho, de Fomento para el Turismo de Ribadesella (Foturi).

En 2014, recibió la Medalla de Plata del Principado por su trayectoria ejemplar y su contribución al desarrollo del sector agroalimentario en la región. Estuvo al frente de Destilerías Los Serranos, una firma familiar más que centenaria que ahora está en manos de la quinta generación en Collera. Suyo fue el comienzo hace décadas de la presencia de Asturias en Fitur (Feria Internacional de Turismo).

Emilio Serrano, con su último libro, en una foto tomada el pasado mayo, tras su 92 cumpleaños. / Fernando Delgado

Inquietud cultural e intelectual

Además de su destacada trayectoria empresarial, Emilio Serrano siempre manifestó un gran interés cultural, empezando por su afición a la escritura –en mayo pasado, coincidiendo con su 92.º cumpleaños, publicó su séptimo libro, "Mis vivencias en buscada soledad"–, tanto la poesía como la prosa. Durante años colaboró en LA NUEVA ESPAÑA con su sección "Con sabor a guindas", artículos que luego reunió en varios volúmenes. Fue reconocido como "Asturiano del mes", distinción que otorga este periódico.

Hace una década Emilio Serrano libró una de sus más duras batallas vitales: un cáncer. A la enfermedad hizo frente con arrojo y determinación. Y también con mucha discreción. Cuando recuperó fuerzas, contó su experiencia en LA NUEVA ESPAÑA. Un relato cargado de emoción, pero también de fuerza y positivismo para ayudar a todos los que como él han sufrido el azote de la enfermedad. "Nunca consideré el cáncer una batalla perdida, animo a todos los que lo padecen", sentenció.

Pasó página y volvió a su rutina. Escribir, sus libros y su "guindas", a disfrutar de las comidas y largas sobremesas con sus amigos... En los últimos años vio deteriorarse su salud poco a poco y quiso refugiarse en su casa de Collera. Rodeado de sus miles de libros, cuadros y decenas de trofeos y reconocimientos para los que apenas quedaba ya sitio en su despacho.

Hasta allí peregrinaron en los últimos tiempos sus amigos para arroparle y demostrarle todo el inmenso cariño que le tenían. Esos mismos amigos que este lunes por la tarde apenas han podido articular palabra al conocer su fallecimiento. Murió en la misma casa de Collera que le vio nacer. En Ribadesella, como él decía: "Mi lugar en el mundo".