Los viajes del Imserso "vuelan" en Asturias: estos son los destinos donde ya quedan pocas plazas

Los pensionistas asturianos se apresuraron este lunes a reservar su viaje del Imserso (Instituto de Mayores y Servicios Sociales), el programa de turismo social que en la nueva campaña oferta 879.213 plazas en toda España para unos 3 millones de acreditados. Los jubilados con categoría preferente son los que han podido empezar a formalizar sus reservas, mientras que este martes podrá hacerlo el resto. En Asturias fueron algo más de 147.000 personas las que el año pasado se acreditaron para disfrutar de la oferta del Imserso.

La campaña de este año llega con algunas novedades y en Asturias trae buenas noticias, como la recuperación de Benidorm (Alicante) como destino, uno de los más demandados y que el año pasado se había caído del listado asignado al Principado. No obstante, en las agencias hay lamento por la escasez de plazas que hay para las islas (Canarias y Baleares) y los destinos limitados en la Península. Las estancias tienen un máximo de 10 días (hasta 2024 hubo de dos semanas) de duración.

Tarifa plana y mascotas

Hay otras novedades interesantes en el programa a nivel nacional, como una tarifa plana de 50 euros para las pensiones más bajas y la posibilidad de viajar con mascotas. Otras novedades del programa 2025/2026 son los suplementos aplicables a partir del segundo viaje y los incrementos en temporada alta.

Junto a los asturianos también pueden apuntarse de este lunes los de Cataluña, Castilla La Mancha, Comunidad Valenciana, Ceuta, Islas Baleares, Islas Canarias, La Rioja, Navarra y País Vasco. Posteriormente, el 8 de octubre será el día para el resto de las comunidades: Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Madrid, Melilla y Murcia.