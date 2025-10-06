El Principado reclama al Ministerio una solución “rápida, transparente y justa” al peaje del Huerna: "No es política, es legalidad"

El consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, ha reclamado este lunes al Ministerio de Transportes una solución “rápida, transparente y justa” al peaje del Huerna, tras el dictamen de la Comisión Europea que considera ilegales las prórrogas de la concesión de la autopista entre Asturias y León. “No estamos ante una cuestión de oportunidad política, sino ante una cuestión de legalidad”, ha subrayado.

Calvo ha explicado que el Gobierno del Principado basa su actuación en las conclusiones jurídicas del dictamen europeo, que señala que las prórrogas se concedieron “sin licitación ni publicidad”, vulnerando los principios de igualdad y transparencia. Ha recordado también que el Tribunal de Cuentas ya advirtió en 2004 que las ampliaciones del contrato otorgaron ventajas económicas a las concesionarias a costa del Estado y de los usuarios, y que “no hubo una cuantificación adecuada del coste real”.

También ha reconocido el consejero que ha mantenido contacto directo con el secretario de Estado, José Antonio Santano, quien ya advirtió que el rescate del peaje tendría un coste "milmillonario" que "pagaría toda la ciudadanía". Calvo ha expresado que pudo intercambiar posiciones con Santano sobre el peaje del Huerna, y ha señalado que más allá de las diferencias existentes, trasladó al Ministerio que el Gobierno asturiano actúa sobre razones jurídicas y no políticas, y que el dictamen de la Comisión Europea “es determinante”.

Ha subrayado también que la posición de Asturias se fundamenta en la legalidad: “Si hay una situación de ilegalidad, lo que corresponde es aplicar la nulidad, no negociar nada”. Y ha añadido que tanto para Asturias como para Galicia, la situación de los peajes “reproduce un agravio territorial” que debe corregirse mediante una solución transparente y justa, acordada con el Ministerio.

El consejero ha insistido en que la interlocución con el Estado “es constante” y que espera avances antes de final de año, aunque ha reconocido que el Gobierno central mantiene una visión distinta sobre los plazos y el alcance de las medidas.

A este respecto, el consejero ha señalado que el Ejecutivo autonómico trabaja en profundizar jurídicamente en el contenido del dictamen “para tener más fuerza” en la negociación y coordina posiciones con Galicia y Castilla y León. También ha agradecido el pronunciamiento de la Federación Asturiana de Concejos. El objetivo es presentar el próximo 17 de octubre “una batería de actuaciones sólidas” que respalden la movilización social convocada.

“El Gobierno de Asturias se moviliza por una causa justa, con razones objetivas y de justicia”, afirmó Calvo, quien insistió en que la supresión del peaje “no puede ser objeto de negociación política” porque “si hay una situación de ilegalidad, lo que corresponde es aplicar la nulidad”.

Calvo ha defendido que la solución pasa por bonificar el 100 % del peaje en los Presupuestos Generales del Estado, si bien reconoció que en caso de no aprobarse las cuentas caben otros mecanismos como un decreto específico o un decreto "ómbibus", medidas que “permitirían corregir un agravio territorial que penaliza al noroeste mientras se financian infraestructuras en otros puntos del país”.

En este sentido Calvo ha enmarcado también la reivindicación del Huerna en un contexto más amplio de cooperación territorial, recordando que Asturias participa junto a Galicia y Castilla y León en foros de colaboración para afrontar reivindicaciones comunes. Así se ha referido al Corredor Atlántico o el foro formado por las cámaras de comercio del noroeste, en los que participa el actual Gobierno autonómico. Según explicó, estos espacios “visibilizan que el noroeste tiene que dar pasos para salir adelante” y que el mantenimiento de los peajes va en sentido contrario, porque penaliza la competitividad y las oportunidades de desarrollo de la región.