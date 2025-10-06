¿Quiebra la unidad contra el peaje? El PSOE acusa al PP de torpedear el consenso al buscar "su rédito político"

¿Está el frente de unidad político en Asturias contra el peaje del Huerna resquebrajándose? El Gobierno del Principado ha acusado al Partido Popular de poner en riesgo esa “unidad política y social” en torno a la reclamación para suprimir el pago en la AP-66. El consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, ha advertido de que los populares están “buscando su rédito político” al promover una iniciativa en el Congreso pidiendo la supresión de peajes con el objetivo de comprometer el voto de los diputados socialistas de Asturias, Galicia y Castilla y León.

Calvo ha considerado en cambio “lícito y coherente” que “quien en su día presentó la denuncia ante Bruselas”, promueva ahora una iniciativa parlamentaria sobre el peaje, en referencia a la presentada por Podemos en el grupo mixto del Congreso, ya que Daniel Ripa, quien denunció ante Bruselas la situación del Huerna, pertenecía entonces a aquel partido: “Tiene toda la legitimidad para hacerlo, a diferencia del Partido Popular, cuya actuación en este asunto es pura hipocresía”.

Calvo ha destacado que el Ejecutivo autonómico “bastante está haciendo poniendo en segundo plano la responsabilidad de esto”, en referencia a la ampliación de la concesión que, ha afirmado, “es una operación que tiene todos los nombres del PP: es decir, Aznar, Rato, Montoro y Cascos”.

“Estamos poco menos que dejándolo en un segundo plano para favorecer la unanimidad”, ha insistido, por lo que ha expresado su rechazo a “estas jugadas”, en relación a los movimientos parlamentarios de los populares.

Además, ha recalcado que el Principado defiende una posición común con Galicia y Castilla y León (comunidades gobernadas por el Partido Popular) “basada en la legalidad y la justicia”, dado que la actuación del gobierno de Adrián Barbón “no responde a una batalla política, sino a una cuestión de legalidad”.

“Nos estamos movilizando por una causa justa, porque tenemos razones de justicia para hacerlo. Pero sí me preocupa que haya movimientos que intenten desestabilizar esa unidad”, ha advertido el consejero.

Las iniciativas del PP y Podemos en el Congreso

Las declaraciones del titular de Movilidad se producen al tiempo que se prepara una ofensiva parlamentaria en Madrid. El pasado 4 de octubre, los diputados del PP de Asturias y Galicia registraron una proposición no de ley (PNL) en el Congreso para instar al Gobierno a liberalizar el peaje del Huerna. La iniciativa cita expresamente el dictamen de Bruselas y reclama que el Ejecutivo “inicie de inmediato los trámites necesarios para el rescate de la concesión y la eliminación total del cobro”. Eso sí, no menciona el origen: una prórroga aprobada por el Gobierno de Aznar declarada “ilegal” por la Comisión Europea.

“Si el PP quiere unidad, debe reconocer la ilegalidad de la prórroga y no jugar a contradicciones”, ha reprochado Calvo, quien ha señalado que el manifiesto de la Alianza por las Infraestructuras fue firmado por el PP y señala explícitamente el origen del problema.

En paralelo, el grupo parlamentario de Podemos también ha registrado una PNL alternativa, en la que exige al Ejecutivo central que suprima el peaje a partir del 1 de enero de 2026, con o sin Presupuestos, y que reconozca la nulidad de las.

El PSOE asturiano pide mantener el consenso

Desde la Federación Socialista Asturiana (FSA-PSOE), se ha apelado a mantener el consenso institucional alcanzado en la región, y se ha criticado la “actitud oportunista” del PP. Los socialistas consideran que el frente común construido con Galicia y Castilla y León, así como la implicación de los agentes sociales y económicos, “no debe romperse por cálculos electorales”, señaló el pasado viernes el secretario de Organización de la FSA, Luis Ramón Fernández Huerga.