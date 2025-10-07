Aditya Mittal, CEO de Arcelor: "La industria siderúrgica europea puede tener un futuro mucho más sólido ahora"

"La industria siderúrgica europea pueden tener un futuro mucho más sólido ahora", afirmó Aditya Mittal, CEO de ArcelorMittal, compañía con 5.000 empleos en Asturias y que ha acogido "con satisfacción" la propuesta de hoy de la Comisión Europea para reforzar la defensa comercial en el sector del acero. A juicio de la multinacional, los nuevos contingentes arancelarios, que sustituirán a la salvaguardia actual, son vitales para la supervivencia de la industria siderúrgica europea, que se encuentra en crisis debido al volumen de importaciones a bajo precio que llegan a la UE, junto con la contracción de la demanda y la precaria situación económica.

Hablando sobre la nueva propuesta de cuota arancelaria, Aditya Mittal, CEO de ArcelorMittal , dijo: “En nombre de todos los empleados de ArcelorMittal en Europa, me siento sinceramente aliviado por las propuestas que se han anunciado hoy para apoyar a la industria siderúrgica europea. Quisiera agradecer a la Comisión y a los Estados miembros por comprender la gravedad de la situación y actuar de forma adecuada y decisiva. La industria siderúrgica europea y, en general, la manufactura pueden tener un futuro mucho más sólido ahora, y hoy damos un paso en esa dirección".

Por su parte, Geert Van Poelvoorde, director ejecutivo de ArcelorMittal Europa , añadió que "ArcelorMittal y los productores de acero europeos han sido escuchados. Hoy podemos respirar aliviados con el anuncio de la Comisión Europea sobre la nueva propuesta de contingente arancelario reforzado. Agradecemos a los comisarios el tiempo y la atención que han dedicado a comprender los desafíos que enfrenta nuestra industria". No obstante, Van Poelvoorde señaló que desde ArcelorMittal "seguiremos presionando para que se introduzca rápidamente el nuevo contingente arancelario, tal como se publicó hoy, en reconocimiento de la gravedad de los desafíos que enfrenta la industria del acero en Europa. También estamos a la espera de un anuncio de la Comisión sobre el Mecanismo de Ajuste en Frontera de las Emisiones de Carbono (CBAM) revisado para finales de este año. Esperamos que la propuesta comercial presentada hoy indique que nuestras preocupaciones se reflejarán en las nuevas medidas que se anunciarán de acuerdo con el Plan de Acción para el Acero y los Metales. Aún queda mucho camino por recorrer para lograr la igualdad de condiciones que las siderúrgicas europeas necesitan para competir. Sin embargo, la propuesta de hoy, junto con un CBAM eficaz, ayudará a frenar la contracción de la industria siderúrgica en Europa.