Asturias, embajadora de la I+D de cara a la cumbre nacional del sector

Un programa que se anticipa a posibles conductas suicidas en pacientes con patologías mentales. Otro que predice la cantidad de latón que necesita un fabricante de conectores eléctricos. Collares controlados en remoto que evitan que un rebaño de cabras se extravíe en las cumbres de Somiedo. Un robot, pilotado mediante realidad virtual desde Asturias, que desbroza la vegetación que amenaza con invadir un parque solar en Brasil. Estos son algunos ejemplos de proyectos de innovación y desarrollo (I+D) que empresa asturianas están desarrollando en colaboración con el Centro Tecnológico de la Información y Comunicación (CTIC), con sedes en Gijón y en Peón (Villaviciosa).

Asturias goza estos días de un visible escaparate para exponer las iniciativas tecnológicas más vanguardistas de su tejido empresarial. El CTIC ha sido elegido como ejemplo de la labor que realizan los centros tecnológicos españoles, en la antesala de la celebración –el próximo 13 de noviembre en Madrid–, de la tercera edición del "MeeTech", la cumbre nacional de la investigación aplicada a la empresa. La cita está organizada por la Federación Española de Centros Tecnológicos (Fedit), que representa a 52 de estas entidades en todo el país –entre ellas el CTIC–, las cuales dan servicio a un total de 29.000 empresas. Cada año, Fedit escoge uno de estos centros como "embajador" del "MeeTech", y en esta ocasión el elegido ha sido el asturiano.

En este marco, compañías fundadas o bien con fuerte implantación en la región –como Central Lechera Asturiana, EDP, Tekox, El Gaitero o Industrias Lácteas Monteverde– expusieron ayer, en sendas visitas organizadas en las sedes del CTIC en Gijón y Peón, algunas de las iniciativas innovadoras con las que tratan de aumentar la eficiencia de sus procesos productivos y ofrecer un mejor servicio a sus clientes.

En estos proyectos, las empresas trabajan de la mano de los expertos del CTIC, entre los que no sólo hay ingenieros de telecomunicaciones o informáticos, sino también psicólogos, sociólogos, licenciados en Arte, en Historia... "Nuestros proyectos consisten en el análisis de una gran cantidad de datos que ayudan a establecer patrones que, a su vez, sirven para que las empresas puedan anticiparse para tomar decisiones. Pero al final la decisión la toma un ser humano", señaló ayer, en una de las presentaciones, Daniel Sánchez, responsable de IA empresarial de CTIC.