¿Avanza la sanidad asturiana a pesar de las quejas de pacientes y sanitarios? "Con paso firme", afirma el Principado

La consejera de Salud, Concepción Saavedra, ha asegurado esta mañana que la sanidad asturiana “avanza con paso firme y una hoja de ruta clara”, aunque ha reconocido que “una red tan amplia y asentada en el territorio, tiene carencias”.

“Mientras otros prefieren parches que tienen un corto recorrido, el Gobierno asturiano sigue trabajando para tener un sistema sanitario estable y duradero y que, además, tenga una visión clara de lo que es el futuro de nuestro país”, ha afirmado en la Junta ante las críticas del Partido Popular.

Saavedra ha puesto el foco en las listas de espera, donde han conseguido “una reducción histórica de la demora media”. En concreto, ha incidido en que Asturias es la comunidad que tiene a más pacientes que consiguen cita en atención primaria en menos de 48 horas. "No lo digo yo, esto es la realidad. Otra cosa es que haya pacientes en determinados centros de salud puntuales en zonas urbanas donde la demora es mayor", explicó.

Ha hablado también de la atención primaria, con una inversión de 656 millones. En esta área, ha desgranado, han puesto en marcha un plan de acción, mejorando la capacidad de resolución con inversión en equipamiento, impulsando la transformación digital y estabilizando las plantillas.

Ley de Salud Mental, este año

“Nuestro modelo es un referente nacional e internacional”, ha resaltado, aunque ha reconocido que existe una escasez de profesionales en la que están trabajando. Al igual que en la ley de Salud Mental, que espera presentar a la Cámara antes de final de año.

También están trabajando en equipamiento, en tecnología, en robótica, en todo lo que es el espacio de datos, en la inteligencia artificial, en la unidad de enfermedades raras para el HUCA, en la unidad de investigación clínica en el HUCA, en la unidad de hemodiálisis del hospital de Jarrio que empezará este año que viene.

Por su parte, la diputada del PP Pilar Fernández Pardo se ha mostrado muy crítica con la situación de la sanidad asturiana. Ha criticado que actuaciones anunciadas en 2023 aún no se han desarrollado y que la realidad que se prometía entonces “dista mucho de la realidad actual”.

Profesionales "al límite"

“Las listas de espera se han convertido en uno de los principales problemas de la sanidad pública. Los tiempos de espera siguen siendo inaceptables y demuestran carencias”, ha ejemplificado. Y ha continuado: “el prometido refuerzo de la atención primaria es un incumplimiento más; los profesionales los tiene al límite; los colectivos vecinales salen a la calle día sí día también para reivindicar lo que es su derecho, la salud mental que es todo un problema en Asturias”.

También ha insistido en que la salud mental es “todo un problema”, puesto que Asturias se sitúa con la comunidad con el mayor índice de suicidios; y ha cuestionado la contratación ilegal de médicos sin cualificación homologada. Una cuestión de la que Saavedra se ha defendido diciendo que estas se realizando de forma “temporal y puntual”.