"Estamos avanzado", dice el Jefe Superior de Policía sobre la investigación del tiroteo de discoteca de Foncalada, en Oviedo

En los hechos participaron varias personas, y solo una de ellas armadas, que disparó en el exterior del local, para facilitarse la huida, según el responsable policial

El Jefe Superior de Policía, a la derecha, con el secretario general de la Jefatura, Pedro Aguado, y el comisario Fermín Treceño en el centro.

El Jefe Superior de Policía, a la derecha, con el secretario general de la Jefatura, Pedro Aguado, y el comisario Fermín Treceño en el centro. / Irma Collín

Luis Ángel Vega

Luis Ángel Vega

Oviedo

"Estamos avanzando", aseguró este martes el Jefe Superior de Policía, Jorge Ignacio Moreno Amatriaín en relación al tiroteo en una discoteca de Foncalada (Oviedo) el la madrugada del domingo. "Ha sido un hecho relevante, eso es cierto, porque afortunadamente no solemos tener atracos con arma de fuego. Es una investigación prioritaria, como pueden imaginar, estamos haciendo todas las gestiones de investigación, y eso es lo que les puedo decir, como ustedes comprenderán, que es prioritaria, que nos estamos dedicando a ello y que vamos avanzando, hasta ahí", señaló el responsable policial, antes de la toma de posesión en la Delegación del Gobierno del nuevo jefe operativo de la Jefatura y del comisario de Gijón.

Según Moreno, fue "un atraco, en el que entraron varias personas, una de las cuales portaba un arma de fuego". El hombre que iba armado "hizo varios disparos a la salida, no contra nadie, sino para favorecer la huida y porque debieron considerar que eso iba a asustar a la gente y no iban a tener problemas.

Eso sí, desechó la idea de haya un repunte de este tipo de delitos: "Esto ha sido un tema puntual, coyuntural".

El local, que fue hace tiempo un karaoke, es ahora una discoteca de ambiente latino. Los hechos ocurrieron a las 3.15 de la madrugada del domingo, cuando una persona entró en el establecimiento esgrimiendo una pistola y cometió el robo, siempre según la denuncia presentada ante la Policía Nacional, marchándose del lugar.

