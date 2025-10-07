Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El consejero de Ciencia, sobre la gratuidad universitaria: "No es nada que no se haya probado en otros países"

Borja Sánchez defiende la medida, pues invertir en educación universitaria genera a futuro "una economía más productiva e innovadora"

Borja Sánchez con el rector de la Universidad, Ignacio Villaverde.

Borja Sánchez con el rector de la Universidad, Ignacio Villaverde. / LNE

Alicia García-Ovies

Oviedo

Existen todavía muchas dudas sobre la implantación total de la matrícula gratuita universitaria, no obstante, el consejero de Ciencia, Borja Sánchez, ha asegurado que “no es nada que no se haya probado en otros países” y, por tanto, “de lo que no sepamos el retorno que genera”.

Sánchez ha dicho que “sería un sueño” que todos los jóvenes asturianos quisieran cursar estudios universitarios porque el retorno es a futuro “una economía más productiva e innovadora”.

“Creo y soy un ferviente defensor de que la educación en general y la educación universitaria en particular son una de las grandes bazas para, a través de este ascensor social que es la universidad, poder cerrar este tipo de brechas sociales que aún persisten en nuestra comunidad autónoma”, ha afirmado.

En este sentido, ha celebrado que Asturias es la comunidad "con mayor porcentaje de estudiantes STEM" (acrónimo en inglés de Ciencia (Science), Tecnología (Technology), Ingeniería (Engineering) y Matemáticas (Mathematics), con el 29,2 por ciento; y que la Universidad de Oviedo está entre las "600 mejores del mundo" según el último Índice de Shangai.

Vox llama "aquelarre" a la universidad

Sánchez ha hecho este análisis ante las críticas de la diputada de Vox Sara Álvarez Rouco, quien ha tildado a la Universidad de Oviedo como un "aquelarre de la desigualdad, un vocero y corralito" del Gobierno socialista. A su juicio, la izquierda asturiana no quiere “gente con dinero, no quiere gente libre. Quieren subvencionados para adoctrinar”.

“No tenemos duda que este asunto de la gratuidad universitaria quieren explotarlo para sacar tajada electoral”, ha afirmado Álvarez Rouco, para quien lo mejor es que los jóvenes asturianos tuvieran a su disposición el precio de la matrícula en la universidad pública para gastarlo en "la universidad que les dé la gana”.

Por otro lado, ante una pregunta de la diputada Covadonga Tomé, el consejero de Ciencia ha asegurado este martes que el convenio de la Consejería de Salud con la Universidad Internacional de la Rioja (Unir) para la realización de prácticas en cuidados paliativos no va a perjudicar a los alumnos de la Universidad de Oviedo.

Estamos ante un momento en el que la proliferación de universidades de bajo perfil, centradas en títulos low cost, está provocando la mercalización de los estudios”, ha advertido Tomé.

