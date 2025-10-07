El caso del peaje del Huerna en Bruselas: un expediente que ya acumula varios años de trámites con una fecha clave

El expediente abierto en la Comisión Europea sobre el peaje del Huerna (AP-66), órgano ejecutivo de la Unión Europea, acumula ya cuatro años en Bruselas. La fecha clave de todo este procedimiento es el 23 de septiembre de 2021, cuando la Comisión envió su primer escrito a España en relación con la concesión de la AP-9 gallega, ampliada en condiciones casi idénticas que la AP-66, después de que el órgano comunitario admitiese una denuncia de un colectivo gallego de usuarios (En Colectivo).

Daniel Ripa, por entonces diputado de Podemos en la Junta General del Principado, puso una denuncia posterior para tratar de incluir a la AP-66 en el procedimiento, razonamiento que aceptó la Comisión. Desde ese momento, ambas autopistas forman parte del mismo expediente de infracción abierto contra España.

Desde entonces, el procedimiento ha seguido su curso, aunque con lentitud. La Comisión amplió primera carta de emplazamiento en abril de 2024, volviendo a pedir explicaciones a España y dando un plazo para contestar. El Gobierno central volvió a justificar la prórroga del Huerna en julio de ese año, al límite del plazo. Casi un año después, con una remodelación de la Comisión de por medio, el ente comunitario envió un dictamen motivado a España, otro escrito en el que instaba al Ejecutivo de Sánchez a dar sus explicaciones sobre la prórroga. El Ministerio de Transportes, interlocutor con Bruselas, volvió a defender la citada ampliación.