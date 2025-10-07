Cocaína oculta en una habitáculo bajo el volante: así pillaron a un pequeño traficante en un control en Castropol

Un control de drogas en la carretera nacional de Galicia (N-640) ha permitido a la Guardia Civil de Luarca incauarse de 32 gramos de cocaína destinados a la venta a terceros, y la detención de un pequeño traficante que actuaba en el occidente asturiano.

El control se estableció el pasado jueves, día 2, en torno a la medianoche, en el punto kilométrico 00,300 de la N-640 (Barres-Castropol).

Los agentes de Luarca dieron el alto a un turismo marca Peugeot y tras requerir la documentación del conductor, resultó conocido para los componentes de la patrulla de Seguridad Ciudadana, al contar con antecedentes policiales por otros hechos.

Sometido a un registro superficial de sus pertenencias. los agentes no hallaron nada, pero en el interior del vehículo fue hallado oculto en un habitáculo bajo el volante del vehículo una bolsa conteniendo una sustancia de color blanco, que según manifestó el conductor de forma espontánea era cocaína.

Dicha bolsa arrojó un peso de 32 gramos, por lo que se procedió a su detención como autor de un delito contra la salud pública en la modalidad de tráfico de drogas, procediendo a su traslado a dependencias de la Guardia Civil de Navia para la instrucción de las correspondientes diligencias.

Una vez finalizadas, en la mañana del día 2, las diligencias fueron entregadas junto con el detenido, de 46 años y natural de Oviedo, en el Tribunal de Instancia de Castropol.

La cocaína intervenida, como es habitual, será remitida al Servicio de Farmacia y Control de Estupefacientes del Área de Sanidad y Política Social de la Delegación del Gobierno de Cantabria para su análisis y depósito.