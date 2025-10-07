La DGT avisa a los conductores asturianos: la nueva "etiqueta roja" y los coches que están obligados a llevarla

Prácticamente, ya todos los coches del parque de vehículos nacional que circulen deben tener una etiqueta medioambiental en la luna delantera. Y es que a partir de 2026 va a ser fundamental tenerla a la vista para circular en diferentes núcleos urbanos. El control para circular en la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) se pone serio con 400.000 conductores. La comunidad de Madrid ha informado que a partir de enero de 2026, los vehículos que no cuentan con etiqueta ambiental, la denominada etiqueta A, y que están empadronados en la capital podrán circular por la ciudad en 2025, aunque se mantiene la prohibición ya vigente para aquellos que no están empadronados en Madrid.

Tal y como explica el Boletín Oficial del Estado, la etiqueta A se refiere a los coches de gasolina matriculados antes del año 2000, y coches diésel anteriores al año 2006. De forma mucho más precisa, hablaríamos de coches de gasolina anteriores a la normativa Euro 3, y coches diésel anteriores a la normativa Euro 4. El BOE explica que no se ha creado un distintivo ambiental para los vehículos A. Por tanto, hablar de etiqueta A no tiene sentido, ya que no existe. Por su parte, el Ayuntamiento de Oviedo exigirá a los vehículos con el distintivo B –propulsados con gasolina y diésel más antiguos pero con bajas emisiones–, C –coches gasolina y diésel recientes–, ECO –híbridos enchufables y vehículos a gas– y Cero Emisiones –vehículos eléctricos y de hidrógeno– que circulen con la respectiva pegatina medioambiental por el eje más comercial.

Ahora, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha lanzado una nueva etiqueta con características especiales y que será de uso obligatorio para unos vehículos concretos. Con el fin de impulsar una movilidad segura, transparente y responsable en el desarrollo de la tecnología de los vehículos automatizados, se ha creado un Programa Marco de Evaluación de la Seguridad y Tecnología de los Vehículos Automatizados.

El Programa Marco de Evaluación de la Seguridad y Tecnología de Vehículos Automatizados (Programa ES-AV), es el marco regulador bajo el cual se autorizará y supervisará el régimen de operaciones y circulación para pruebas y ensayos de vehículos automatizados en vías abiertas al tráfico, general objeto del Real Decreto Legislativo 6/2015 .

Para la realización de pruebas y ensayos autorizados, los vehículos automatizados deberán llevar este distintivo específico de color rojo. El programa se establece para complementar y profundizar los esfuerzos de supervisión, reglamentación, investigación y transparencia, así como para apoyar la innovación y avance de la tecnología y de la industria de la automoción. Este marco también tiene como objetivo materializar la oportunidad de convertir a España en un espacio pionero y líder en el ámbito de la tecnología de vehículos automatizados, intentando aportar soluciones que permitan contribuir a superar o aliviar ciertas deficiencias o externalidades del sistema de transporte actual.