"Muchas de las estafas de internet, con un poco de formación, se podrían evitar", asegura el jefe operativo de la Jefatura Superior, en su toma de posesión

La Delegación del Gobierno ha sido escenario a mediodía de este martes de la toma de posesión del nuevo jefe regional de operaciones de la Jefatura Superiro de Asturias, Manuel Díaz-Faes Espiago, y el nuevo comisario de Gijón, Fermín Treceño Carbajal, quienes han puesto el acento en la lucha contra la ciberdelincuencia. Al acto acudieron la Delegada del Gobierno, Adriana Lastra, el Jefe Superior de Asturias, comisario principal Jorge Ignacio Moreno Amatriaín, y diversos mandos policiales y familiares de los dos jefes que tomaban posesión de sus cargos.

Díaz-Faes indicó que "hay un repunte de los delitos tecnológicos, de los delitos cometidos por Internet. Estamos desarrollando nuevas herramientas de investigación, la formación es fundamental, cada vez tenemos policías mejor formados en esa área y también hace falta concienciar al ciudadano. La formación de los usuarios de Internet es crucial, porque muchas de las estafas que se están cometiendo, con un poco de formación, se podrían evitar".

Tambiién indicó que "ha cambiado el protocolo de violencia de género, un tema también fundamental y prioritario para nosotros. Las reuniones con los colectivos son siempre muy fluidas y ahora estamos expectantes de los cambios que se van a producir a nivel judicial en relación a los juzgadores de la violencia de género a la mujer", señaló, en relación a la comarcalización de este tipo de delitos.

La nueva etapa la asume con ilusión: "Es un reto, una responsabilidad muy grande dirigir la unidad de coordinación operativa a nivel territorial. Superviso toda la actividad operativa de la Policía Nacional y nos coordinamos con otras plantillas de España y con los servicios centrales. Es un trabajo bastante intenso, muy satisfactorio y muy ilusionante".

Díaz-Faes indicó que "el acento hay que ponerlo, sobre todo, en las relaciones con los ciudadanos. La Policía es un servicio de atención a los ciudadanos, básicamente. Esto es nuestra prioridad fundamental. Tenemos que estar coordinados con otras fuerzas y cuerpos de seguridad. Con la Guardia Civil tenemos una excelente relación, con las policías locales, con los colectivos vecinales, colegios, plan director, bueno, muchísimas entidades del entorno social que son una referencia para nosotros y queremos que la Policía Nacional esté cerca de ellos.

Por su parte, el comisario Fermín Treceño, también puso el acento en la lucha contra la ciberdelincuencia, especialmente la formación de los clientes de los bancos a la hora de implementar nuevas aplicaciones y la banca móvil. "Deberían explicar un poquito más a esta gente, que es la primera vez que entra en contacto con estas nuevas tecnologías, que quizá son de una generación un poco anterior, cómo tienen que manejarse a nivel de seguridad, un poquito de prevención para que no les engañen".

Sobre el acto en sí, el Jefe Superior indicó que, aunque breve, "queríamos que fuera lo más solemne y lo más importante posible, porque no deja de ser una responsabilidad muy destacada la que van a asumir" tanto Díaz-Faes como Treceño.

Asistentes a la toma de posesión. / Irma Collín

Un biólogo como jefe operativo de la Policái Nacional

Díaz Faes es natural de Oviedo y diplomado en Biología por la Universidad de Oviedo. Ingresó en la Academia Nacional de Policía en 1995 y juró su cargo en 1998.

Inició su carrera en los órganis centrales de la Policía Nacional, primero en la Comisaría General de Información, donde participó en la lucha conta la financiación de la banda terrorista ETA, y luego en el laboratorio de Biología-ADN de la Comisaría General de Policía Científica, colaborando en investigaciones de relevancia nacional, entre ellas la identificación de las víctimas y autores de los atentados del 11-M.

En Asturias ha desarollado buena parte de su trayectoria en las comisarías de Gijón y Avilés, dirigiendom unidades de Policía Judicial, Científica, Extranmjería y Estupefacientes, y liderando inportantes operaciones contra la crminalidad orgabnizada y el tráfico de drogas.

Ascendido a comisario en 2023, y tras un breve paso por la comisaría de Vigo, regresó a Asturias en 2024 como jefe de la Brigada Provincial de Policía Judicial, cargo que ha desarollado hasta su reciente nombramiento como número dos de la Policía Nacional.

Aficionado al deporte, es miembros del Grupo Cultura Covadonga, donde practica halterofilia, siempre que sus responsabilidades se lo permiten.

Detrás de algunas de las investigaciones más relevantes en Gijón

En cuanto a Treceño Carbajal, nació en 1976 e ingresó en la Escuela de Policía de Ávile en 1999, ascendiendo a inspector en 2002. Es comisario desde 2022, tras una sólida trayectoria profesional en distintas áreas y destino del cuerpo.

Hijo de padre avilesino y madre gijonesa, Treceño es diplomado en la Escuela de Ciencias de la Salud de Zaragoza y máster en "Malos tratos y Violencia de Género. Una visión multidisciplinar" por la UNED.

Ha desarollado su labor en dos comisarías generales, dedicándose a la investigación del terrorismo yihadista y la trata de seres humanos, además de haber dirigido brigadas de Policía Judicial en Palencia y La Coruña. En Asturias desempeñó funciones en la Jefatura Superior de Policía y la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de Oviedo.

También ha estado al frnete de la Comisaría Local de Miranda de Ebro, en Brugos, y es miembro fundador del Área de Derechos Humanos e Igualdad de la Policía Nacional.

Cuenta con 104 felicitaciones públicas, la cruz y la medalla a la dedicación policial, dos cruces del mérito con distintivo blanco y un reconocimiento del Ministerio del Interior de Georgia.

Antes de esta designación, llevaba casi dos años desempeñando el puesto de jefe local de operaciones en la misma comisaría en la que toma el mando, ascendiendo desde el segundo al primer puesto

Dirigió varias de las más relevantes investigaciones de los últimos años, como la violación de una menor en Somió, la incautación de más de 300 kilos de cocaína o el asesinato de Susana Sierra, todas ellas resueltas exitosamente.

Desempeñaba el cargo de comisario en funciones desde el pase a segunda actividad de su predecesor.