A falta de una semana de que se cierre el plazo para abonar la PAC de 2024 estos son los datos en Asturias

La Consejería de Medio Rural y Política Agraria avanza en los pagos de la Política Agraria Común (PAC) del año pasado. El departamento que dirige Marcelino Marcos Líndez acaba de abonar 1.151.127 euros de distintas ayudas directas. Esto, aseguran supone un "nuevo récord" en el reparto global de los fondos, que alcanza los 92.566.966 euros, es decir, 1,1 millones más que hace un año.

De los últimos importes abonados, 1.130.394 euros se corresponden con el ingreso de la ayuda básica a la renta para la sostenibilidad. Se trata del reparto de remanentes existentes a nivel nacional, de modo que todos los beneficiarios de esta ayuda han ingresado un 5,14% más. Esto significa que aquellos que ya hubieran recibido el pago cobrarán un complemento, explica el Principado. Quienes no habían recibido aún la ayuda recibirán el importe completo, con el suplemento incluido.

El plazo para liquidar los pagos de la PAC de 2024 acaba la próxima semana, el 15 de octubre. "El Gobierno de Asturias ha pagado una cifra récord de 92,5 millones, de los cuales casi 70 estaban ya a disposición de las explotaciones agrícolas y ganaderas a finales de 2024", celebran en la Consejería. De la cantidad total abonada, el mayor importe, más de 67,4 millones, corresponde a las ayudas directas, por las que se han cobrado 1.886.985 euros más que el año pasado.

La tramitación de la PAC en Asturias no ha estado exenta en los últimos años de las quejas de las organizaciones agrarias por las complicaciones para su tramitación, así como por los retrasos del Principado tanto en los pagos como en la apertura de la convocatoria. De hecho, este año Asturias fue la última comunidad autónoma en abrir el plazo de solicitud de las ayudas de 2025, pues se hizo a mediados de abril cuando había posibilidad desde el 1 de febrero.

Las fondos que recibe el sector agroganadero asturiano de la PAC son claves para su sostenibilidad y avance. De ahí la inquietud de los últimos meses al conocer los planes de la Comisión Europea para la reforma de la Política Agraria Común (PAC) para el periodo 2028–2034, que se hicieron públicos el pasado verano. En líneas generales se teme de un recorte de fondo ya que en el presupuesto europeo (Marco Financiero Plurianual 2028-2034) la PAC queda diluida y en un paquete único con otros sectores: las ayudas al campo se medirán con las de cohesión, política social, emigración, gestión de fronteras, seguridad interior...