La gestión en Vivienda que permitió pasar de estar a punto de perder 50 millones de fondos europeos a recibir cinco más

El medio millar de viviendas de alquiler social en edificios energéticamente sostenibles que el Principado construirá con fondos europeos están “adjudicadas, licitadas y en marcha", según informó este martes ante la Junta General el consejero de Ordenación del Territorio, Ovidio Zapico.

Ante las dudas sobre la ejecución planteadas por el PP, recordó que cuando el llegó al cargo hace dos años la consejería se encontraba en una “complicada situación” que provocó que el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana llegase a plantear al Gobierno asturiano la posibilidad de renunciar a los 50 millones asignados.

Al parecer, en el Gobierno central consideraban “inviable” su ejecución y llegaron a plantearse reasignarlos a otras comunidades más avanzadas en la gestión. Sin embargo, Zapico solicitó al ministerio “un voto de confianza”.

“Meses después, tras demostrar nuestra capacidad para reorganizar la estructura administrativa de la consejería y sacar adelante las licitaciones, no solo se mantuvo la asignación inicial, sino que se nos concedieron más de cuatro millones adicionales, que han permitido impulsar una nueva promoción en Carreño”, relató.

Las explicaciones de Zapico no convencieron a los populares y Sandra Camino reiteró sus dudas sobre cuál es el número actual de "certificaciones finales de obra" sobre la construcción de viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes sujetas a fondos europeos, cuyo plazo "acaba el 30 de junio de 2026".