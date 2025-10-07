IU Mieres organiza un acto público mañana para hacer balance

“Gobernar significa tomar decisiones, administrar recursos que son limitados, trabajar para mejorar las condiciones de vida de la gente pero también rendir cuentas a la ciudadanía, por eso hemos convocado el acto público de mañana” explica Manuel Ángel Álvarez, alcalde de Mieres.

El Grupo Municipal de IU organiza mañana una asamblea abierta, un acto al que invita a toda la ciudadanía del municipio, para que todas las personas que forman parte del Gobierno de Mieres expliquen el trabajo realizado en lo que llevamos de legislatura. “Queremos dar la cara, informar de lo que hemos conseguido pero también explicar aquello que aún no hemos logrado y poner sobre la mesa los retos más importantes para lo que queda de legislatura” resumió el Alcalde.

“Mieres tiene un gobierno fuerte y estable, que trabaja con honestidad y rigor para dar respuesta a los problemas y afrontar los retos de futuro. El concejo gana población y atrae inversiones millonarias de empresas. Son buenas noticias pero hay que seguir trabajando duro para que este punto de inflexión se convierta en tendencia. Y no es fácil. Vamos a seguir trabajando duro para conseguir más inversiones en el concejo” sostiene Manuel Ángel Álvarez.

“Es cierto que volvemos a estar en el mapa, pero queda mucho trabajo por hacer. No vamos a generar falsas expectativas ni vender la piel del oso antes de tiempo. Lo que sí vamos a hacer es remangarnos y no escatimar esfuerzos para conseguir inversiones que permitan crear empleo y generar actividad económica. Esa es una de nuestras obsesiones” afirma el alcalde.

“Mañana todas y cada una de las personas que forman parte del Equipo de Gobierno de Mieres explicarán el trabajo realizado desde su concejalía. Es un ejercicio de rendición de cuentas que es básico en democracia. Queremos explicar con humildad y sin triunfalismos el trabajo hecho, abordar las causas que han provocado que algunos proyectos vayan retrasados o los problemas que hay para hacer realidad otros. Somos un gobierno transparente que da la cara” afirmó Manuel Ángel Álvarez.