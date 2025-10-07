Josep Oliu, presidente de Banco Sabadell, expresa en Oviedo su "plena confianza" en que fracasará la opa de BBVA

El presidente de Banco Sabadell, Josep Oliu, manifestó este martes en Oviedo su "plena confianza" en que "los accionistas del banco darán continuidad a nuestro proyecto" y no aceptarán la oferta pública de adquisición (opa) lanzada por BBVA sobre la entidad financiera catalana, cuyo plazo de aceptación concluirá en la medianoche de este próximo viernes, día 10. "La opa no es una buena oferta ni para Asturias ni para España en general", advirtió Oliu en su discurso del XXIV Premio de la Fundación Banco Sabadell a la Investigación Económica, otorgado al alemán Jan Stuhler, catedrático de Economía de la Universidad Carlos III de Madrid.

"Una de nuestras prioridades en todo este proceso ha sido velar por la transparencia y tranquilizar a los accionistas mediante el uso de datos contrastados", afirmó el banquero catalán, que aseguró con rotundidad que "lo mejor para los accionistas, que suelen moverse por razones económicas y no de otro tipo, es no aceptar la oferta".

Los motivos, según Oliu, es con la propuesta de BBVA los títulos del Sabadell "pierden valor" y que una fusión de ambas entidades "no ofrece los rendimientos que puede generar el Sabadell". Para abundar en su argumento, mencionó los casos de dos "socios estratégicos" de la entidad –la aseguradora Zurich y el gestor de activos Amundi– que "obviamente no acudirán a la opa", ya que "lo que quieren es aprovechar al máximo economías de escala y del conocimiento".

El directivo señaló que el banco que preside es "un actor clave en Asturias desde que en 2001 se produjo la integración del Banco Herrero". En su opinión, las bases en las que se asienta la competitividad del banco "son la proximidad al cliente y el profundo conocimiento del territorio", y añadió a estos valores "la simplicidad y la rapidez de servicio".

Oliu ironizó al mencionar "la legítima aspiración que tienen algunos de que haya grandes bancos europeos que financien las grandes infraestructuras y las grandes corporaciones y que puedan competir con JP Morgan, que es ocho o nueve veces mayor que el banco europeo más grande". "Pero eso significa que eso vaya a ser el único futuro de la banca europea, donde también tendrá que haber bancos que sigan atendiendo de forma adecuada las necesidades de financiación de las economías regionales, y España es una región dentro de Europea". Según Oliu, este último ámbito es el propio del Sabadell: "Hacer posible que las pymes y los ciudadanos de a pie reciban el trato adecuado que merecen".

En clave más distendida, el banquero mandó otro mensaje de tranquilidad a sus accionistas "por el bombardeo de publicidad y propaganda de estos días". "Yo sinceramente no miro casi ni la nuestra", admitió.

Por su parte, el consejero de Hacienda del Principado, Guillermo Peláez, encargado de las palabras de clausura, aseguró que el Gobierno de Asturias "quiere una banca pegada al territorio", en clara alusión a que el Sabadell-Herrero siga operando en solitario.

Stuhler: "Los países que abren sus datos mejoran en investigación"

P. C.

"Los países que abren sus datos no solo mejoran la calidad de su propia investigación, sino que también atraen a académicos internacionales que vienen por los datos y luego trabajan en cuestiones clave para la política pública nacional", destacó el alemán Jan Stuhler, catedrático de Economía de la Universidad Carlos III de Madrid, tras recibir el premio Fundación Banco Sabadell a la Investigación Económica.

Stuhler destacó que su investigación abarca cuestiones de economía laboral y pública, con el foco en la movilidad intergeneracional y la inmigración, en particular cómo responden los mercados de trabajo a un aumento en la oferta de trabajadores . "Es un tema con una gran carga política", reconoció antes de destacar algunos de sus trabajos realizados fuera de España y con acceso a detallados datos administrativos.

"Lamentablemente, en otros países los datos administrativos no están disponibles de forma sistemática para fines de investigación. En Alemania la situación no es buena, y en España tampoco. Disponemos de registros detallados de la seguridad social, pero a los investigadores solo se les permite acceder a una muestra del 4%", resaltó Stuhler, que añadió que "quienes controlan los datos no tienen los incentivos adecuados para compartirlos".

El catedrático estuvo acompañado de su esposa, Alicia Escrivá, "una de las principales razones por las que vine a España y por las que soy feliz aquí".