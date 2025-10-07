El aviso de los judíos de Asturias en el segundo aniversario de la masacre de los kibutz: "Está creciendo el antisemitismo en España, los ataques se han incrementado"

Pocos se atreven en Oviedo a expresar su apoyo a Israel. En otras ocasiones ha habido insultos, y se respira un clima cada vez más violento. "En España, el antisemitismo está creciendo de manera alarmante. Hay un informe sobre la evolución de los delitos de odio en España en 2024 según el cual en general bajaron un 13 por ciento, mientras que los delitos por antisemitismo han subido a un 69 por ciento. Es el mayor incremento anual que ha habido en la historia. Esta divergencia revela algo muy claro. El odio antisemita no es un efecto secundario, es un fenómeno que crece con fuerza, alentado por discursos y manifestaciones que señalan a los judíos como culpables de los males del mundo", aseguró Aida Oceransky, presidenta de Beit Emunah, la comunidad judía en Asturias, durante su intervención en el homenaje a las víctimas de 7 de octubre en Israel a manos de las ordas de Hamás

Poca gente, pero muchas banderas, de Israel, de España, incluso la LGTBI, adornada con una estrella de David. Y muchos carteles, con mensajes severos: "Ni olvido ni silencio, justicia, por la liberación de los secuestrados, por la memoria de los masacrados". O: "Por la liberación de los 48 israelíes que siguen secuestrados por Hamás". Un nutrido cordón policial rodeaba la concentración, para disuadir a cualquier atacante. Entre los presentes, José Antonio Álvarez Riesco, presidente de la Asociación Asturiana de Amigos de Israel. También Jimena García Herrero, directiva de la Coordinadora Estatal de Lucha contra el Antisemitismo. También un diputado regional, Javier Jové, de Vox, y abogados, como Gonzalo Botas y Raúl Magdaleno.

"Fue una orgía de odio, una noche que aún no ha terminado", describió Aida Oceransky. "Uno de los grandes engaños que circulan es el supuesto genocidio. Israel no eligió la guerra. La guerra llegó a Israel con un ataque Lo que ha venido después es, por lo tanto, una respuesta, no una invasión ni una ocupación, es la defensa de un país que se niega a desaparecer", remarcó. Y añadió que "Quien conozca la definición de genocidio sabe que eso no es lo que ocurre en Israel. Si Israel hubiera querido exterminar a toda la población Gaza, lo hubiera hecho en la primera semana. Tiene poder militar para hacerlo de sobra. No lo hace porque su objetivo no son los civiles de Gaza. Su objetivo son los terroristas de Hamás".

Para Aida Oceransky, "eso no significa negar el dolor del pueblo palestino. Al contrario, la tragedia de los palestinos de Gaza es real y desgarradora. Miles de civiles han perdido la huerta y la vida. Familias enteras han quedado destrozadas y hay muchos niños huérfanos en medio de la destrucción. Este sufrimiento no puede ni debe minimizarse. Cada víctima civil palestina es una víctima de esta guerra. Pero es fundamental señalar la raíz de este dolor. Los terroristas de Hamás".

Culpas a Hamás

Para la presidenta de la comunidad judía asturiana, "es Hamás quien obliga a los civiles a permanecer en zonas de combate mientras atacan desde hospitales, esconde armas en las escuelas y almacenan munición en los centros de la ONU. Cuando Israel responde a estos ataques, Hamás convierte a cada civil muerto en un triunfo propagandístico. En otras palabras, mientras la población de Gaza sufre, sus dirigentes se benefician de este sufrimiento". Y lo más importante: "Hamás hubiera podido poner fin de inmediato a la tragedia de su pueblo. Hubiera bastado con devolver a los rehenes que aún mantienen secuestrados en los túneles de Gaza y deponer las armas. Con esta decisión cesaría gran parte de los combates y la población civil palestina dejaría de pagar un precio tan alto".

Y se dolió de que se esté minimizando la tortura que sufren los 48 secuestrados por Hamás. Oceransky constató que nadie se moviliza por las víctimas de Siria, los cristianos que son asesinados. Y explicó esa ausencia de reacción en el "rancio antisemitismo", ahora disfrazado como causa humanitaria. "Cuando los árabes matan a árabes, el mundo calla. Pero si Israel se defiende de una masacre, entonces se llenan las calles de indignación", añadió.

Oceransky calificó de "error histórico" el reconocimiento de Palestina, ya que los terroristas pueden entenderlo como un premio. "Ceder al terror nunca ha traído paz", sentenció. Y finalizó: "Israel no está en una guerra porque lo haya querido. Está en una guerra porque fue atacado. El enemigo no es un pueblo, es una organización terrorista que gobierna Gaza ante manos de hierro, que oprime a su propia gente y que sueña con la destrucción de Israel. Estamos en contra de cualquier guerra. Estamos en contra de la muerte de inocentes. Lamentamos profundamente cada familia rota, cada niño que ha quedado huérfano, tanto en Israel como en Gaza".

"Aniquilación de Occidente"

A continuación habló José Antonio Álvarez Riesco, presidente de la Asociación Asturiana de Amigos de Israel, quien avisó de que "la aniquilación de occidente comienza por Israel. El derribo de la sociedad occidental, la cultura, la tradición judío-cristiana que ha dado forma a la realidad de nuestra nación, nuestra identidad". Riesco puso el acento en las contradicciones de los internacionalistas que rechazan el plan de paz de Trump como una iniciativa imperialista, y presentan a Hamás como "un terrorismo bueno", sin olvidar "el viaje sin prisas" de la flotilla, "que ignora la supuesta hambruna y las necesidades sanitaria". Y los comparó con el conde dos Julián, "abriendo desde Ceuta las puertas de la religión musulmana".

Finalmente, Jimena García Herrero, directiva de la Coordinadora Estatal de Lucha contra el Antisemitismo, denunció como la misma noche del brutal atentado de Hamás, las víctimas se habían convertido en culpables. "Incluso mientras los terroristas y civiles gazatíes cometían su barbarie. Y con este día llega también el silencio. El silencio de gran parte de la población mundial que acompañó durante estos dos años a las víctimas del 7 de octubre. A los asesinados, a los secuestrados, a sus familias. Silencio doloroso e hiriente".

"Mientras los inocentes son asesinados, torturados, violados y mutilados el eco que atraviesa los continentes es el mismo: Te mereces esto", añadió. No dejó de recordar que "48 seres humanos siguen secuestrados y siendo torturados en los túneles de Hamás. Los misiles y drones siguen cayendo desde Gaza y desde Yemen. Los ataques terroristas desde Judea y Samaria continúan y el pueblo de Israel lucha por salir del trauma. La mano de Irán y de Catar se despliega por las instituciones internacionales y nacionales y éstas se dejan acariciar. El antisemitismo se adueña de las calles de Europa, América y Oceanía donde israelíes, judíos y amigos de Israel son insultados, silenciados y atacados". No obstante, "la paz parece más cerca que nunca".

Tras nombrar a los israelíes aún secuestrados, deseo que su nombre no sea borrado y todas las víctimas queden grabadas en la memoria.