Los motivos por los que se disparó más de un 47% el uso de gas en Asturias durante el verano

El consumo de gas en Asturias se disparó más de un 47% durante el pasado verano. Dos factores principales explican esta fuerte subida. Por un lado, las medidas de Red Eléctrica de España para garantizar la estabilidad del sistema tras el gran apagón del pasado abril, que incluyen un mayor uso de las centrales de ciclo combinado de gas, y por otro lado la reconversión del grupo 2 de la central térmica de Aboño, que desde finales de julio utiliza como combustible gas natural, junto a gases siderúrgicos, en sustitución del carbón. La transición energética hacia las renovables tiene en Asturias un paso intermedio con el gas.

Según datos recopilados por la Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales (Sadei), durante el mes de julio el consumo de gas natural en Asturias se elevó a 1.150 gigavatios hora y en agosto se mantuvo por encima de los 1.000 gigavatios, con 1.047. En total, en esos dos meses de verano se consumieron 2.197 gigavatios hora frente a los 1.493 del mismo periodo en el año anterior. El incremento fue de más de 47%.

Un factor clave para explicar ese incremento de consumo es la mayor actividad de las dos centrales de ciclo combinado de EDP en Soto de Ribera dentro de una tendencia general en España para esta tecnología. “En lo que va de 2025, los ciclos combinados han incrementado su producción un 33%, especialmente a partir de abril, coincidiendo con el apagón. Y es que Red Eléctrica de España parece haber puesto un suelo del 8% de generación procedente de los ciclos combinados de gas para garantizar la estabilidad del sistema eléctrico”, explican fuentes del Grupo ASE, consultora especialista en ingeniería, economía y regulación energética.

El otro factor clave es la transformación de la central térmica de carbón de Aboño. La alianza formada por EDP y el Grupo Masaveu invirtieron más de 40 millones de euros para reconvertir el grupo 2 de la central y sustituir como combustible principal al carbón por el gas natural. Tras 16 semanas de intervención, precedidas por más de un año de preparación, a finales de julio el grupo 2 de carbón de Aboño comenzó a generar electricidad con gas natural, acompañado de gases siderúrgicos procedentes de la vecina planta de ArcelorMittal en Veriña. Este nuevo uso de gas de Aboño ya se ha notado en la estadística de consumo de Asturias.