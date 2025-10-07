El novedoso sistema digital creado por estudiantes de la Universidad de Oviedo que previene la violencia de género e impresiona a Félix Bolaños

Un equipo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Oviedo ha ganado el DATAthon del Datafórum Justicia 2025, celebrado la pasada semana en León. La propuesta seleccionada se impuso ante proyectos de universidades de todo el territorio nacional como la solución más innovadora en el sector de la justicia. Isabella Delgado Muñiz, Vanessa Pérez González, Irvin Tapioles Casado y Alejandro Morís Lara han recibido un premio de 1.000 euros tras tres intensos días de trabajo, esfuerzo y colaboración en los que desarrollaron una idea para transformar la justicia a través de la innovación y el uso ético de los datos.

Concretamente, el proyecto desarrollado por el equipo de la institución académica asturiana ha sido un sistema digital diseñado para prevenir la violencia de género mediante el análisis inteligente de datos y la detección temprana de indicadores de riesgo, denominado SIDAC.

“Estamos muy felices de recibir el reconocimiento, pero aún más de haber vivido la increíble experiencia del DATAfórum Justicia 2025. Esta experiencia nos ha permitido crecer como estudiantes, profesionales y personas, ya que conocimos a gente maravillosa, aprendimos muchísimo de ellos, disfrutamos de la ciudad de León y descubrimos de lo que realmente somos capaces, tanto de forma individual como en grupo”, ha celebrado Isabella Delgado Muñiz, integrante del equipo ganador.

El proyecto buscará, ahora, la viabilidad real: “Nuestro deseo es seguir desarrollándolo hasta verlo implementado algún día, contribuyendo así a una sociedad más segura, justa e igualitaria. La tecnología puede y debe ser una herramienta para construir un mundo mejor”, han afirmado.

El equipo recibió un premio de 1.000 euros en un evento final que estuvo presidido por el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.