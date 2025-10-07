Más obras en marcha en el tramo ferroviario León-La Robla, clave para el AVE asturiano

Adif, empresa pública responsable del mantenimiento de la infraestructura ferroviaria, ha empezado unos trabajos de renovación en la línea convencional León-La Robla, que en cualquier caso afecta a Asturias, ya que este tramo es el nexo de conexión de la alta velocidad con el Principado, al unirlo con la Variante de Pajares.

Se trata de la renovación de una veintena de estructuras que canalizan el cruce, tanto superior como inferior, de carreteras y caminos de León y otras localidades con la línea convencional León-La Robla, una mejora a la que destina 5,9 millones de euros, informa Adif en un comunicado.

Los pasos que se renuevan conectan zonas a ambos lados del ferrocarril en León capital y San Andrés de Rabanedo, y vías y caminos de acceso de varias localidades al noroeste de la capital leonesa, como Villabalter, Azadinos, Sariegos, Pobladura de Bernesga, Lorenzana o Cuadros.

"La actuación permitirá mejorar y reforzar la integración del ferrocarril, la permeabilidad de la zona y el acceso rodado a las localidades y, al tiempo, aumentará la fiabilidad de la línea León-La Robla", destaca Adif.

"Además, se suma a las ya completadas y previstas en esta línea y a las que Adif impulsa para reforzar la capacidad del corredor norte de Alta Velocidad, como el despliegue de la segunda vía en la Línea de Alta Velocidad a León, el nuevo paso superior de Trobajo del Cerecedo, la duplicación de la salida norte de alta velocidad de la estación de Valladolid y su ampliación, o la denominada ‘U’ de Olmedo", destacan en el gestor de la infraestuctura.

El tramo León-La Robla es clave para Asturias y tiene muchos trabajos pendientes que, previsiblemente, acortarían en tiempos el viaje con Madrid. Todas las mejoras, en teoría, concluirían con la instalación del triple hilo, el sistema que permite la convivencia del ancho ibérico (el que se utiliza desde León) y el europeo, presente en otros corredores. Cuando haya triple hilo desde León hasta Pola de Lena (en la Variante es compatible), los trenes privados podrían llegar hasta Pola de Lena.

Renovación de diez pasos superiores

Los trabajos ahora adjudicados comprenden la renovación integral de los pasos rodados y peatonales con los que la Avenida Fernández Ladreda, en León capital, y la calle Azorín (carretera LE-441) de San Andrés del Rabanedo cruzan sobre la línea ferroviaria. En ambos se instalarán nuevos sistemas de contención y vallas antivandálicas, y en el primero, nuevas aceras e iluminación ampliando el ancho del tablero.

El contrato también comprende la renovación de otros ocho pasos superiores con los que carreteras de la zona cruzan sobre la línea León-La Robla, con trabajos específicos en cada uno de ellos, en función de sus necesidades: desde ensanchamiento mediante ampliaciones de tablero hasta colocación de sistemas de contención, nuevas barandillas y vallas antivandálicas, pasando por impermeabilización, refuerzo y limpieza de estructuras o reposición de firme.

En concreto, se trata de los pasos superiores que permiten el acceso a las localidades de Villabalter, Azadinos (paso superior carretera LE-5506), Sariegos, Pobladura del Bernesga, Cuadros (calle El Apeadero), Cabanillas y La Seca de Alba (paso superior carretera LE-4514). También se actuará sobre otros dos pasos superiores para caminos de servicio y sobre una pasarela peatonal.

Y diez pasos inferiores

Asimismo, Adif renovará una decena de pasos inferiores, entre ellos, el peatonal y viario de la calle Paseo del Príncipe, en San Andrés del Rabanedo, dos en Lorenzana (el de la carretera CL-623 y el de la calle Corrillo) o el de Santibáñez de Cuadros.

En ellos realizarán trabajos como desbroces y limpieza, reparación de estribos y sillares, impermeabilización de tableros, señalización de gálibos, instalación de nuevas barandillas, repintado de las existentes, despliegue de vallado antivandálico, ejecución de muretes guardabalasto, mejoras de drenaje y evacuación de aguas.

Estas actuaciones contribuyen a los ODS número 9 (fomento de infraestructuras fiables, sostenibles y de calidad) y 11 (ciudades inclusivas).