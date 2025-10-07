"Esto es perversión de menores": las duras críticas de Vox a la educación sexual que se da en las aulas asturianas
Javier Jové enseña en la Junta unas fichas de una guía para profesores con las que se propone hablar con el alumnado de masturbación
La educación es cuestión de debate en la Junta General del Principado de manera habitual. Se discuten actuaciones en infraestructuras, contratación de personal o, en los últimos meses, el desarrollo del pacto “Asturias Educa”. Sin embargo, este martes el diputado de Vox Javier Jové ha querido “caldear” la conversación en torno al sistema educativo asturiano.
“Nos olvidamos de en qué estamos educando a los niños. Usted no lo sabe (en referencia a la consejera de Educación, Eva Ledo), y el problema es que los padres tampoco. Se está adoctrinando a los niños y a los profesores”, ha empezado su intervención.
Jové ha comenzado criticando la escuela de formadoras en coeducación desarrollada este verano para seguir con los cuadernos de coeducación de Primaria para niños de 6 años. “¿Se ha mirado esta bazofia?”, ha preguntado a Ledo.
Y, por si no lo hubiera hecho, le ha puesto ejemplos de su contenido: “hablan de uso no sexista del lenguaje; análisis del sexismo en las imágenes, en el cual los niños tienen que analizar el sexismo que identifican en los dibujos animados y los personajes de los cuentos con perspectiva de género; uso del espacio desde una perspectiva de género, los niños tienen que reflexionar sobre las desigualdades que ven en el patio…”.
La polémica ha llegado con la guía “Ni ogros ni princesas” sobre educación y sexualidad destinada a los profesores. En la misma, según ha mostrado Jové, se dan ideas de actividades para hacer con los niños, “a partir de 12 años”. Entre ellas, unas fichas sobre los genitales. “Estas fichitas no son las que estudiábamos en su día para conocer el aparato reproductor”, ha apuntado el diputado mientras mostraba las mismas.
Como ha detallado, esta actividad estaba ligada a las diferencias, mitos y realidades en torno a la masturbación y proponía “formular ideas sobre la masturbación con perspectiva de género”, además de hacer preguntas sobre zonas erógenas, qué es la masturbación o “qué formas conoces de sentir placer erótico”.
“Esto no es educación, es perversión de menores. Están volviendo chiflados a los niños”, ha acusado Jové para finalizar.
Sistema "de calidad y excelencia"
Por su parte, la consejera de Educación, Eva Ledo, no ha querido entrar en la polémica y se ha dedicado a especificar las acciones llevabas a cabo en su área. “Por contra de lo que usted nos acaba de comentar, tengo que indicar que perseguimos un sistema de calidad y excelencia, un sistema vinculado a la equidad y a la personalización de la atención educativa, en el marco de la ley que tenemos”, ha dicho.
