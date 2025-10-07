La petición de Borja Sánchez (con alusión a IU) por los proyectos de "interés estratégico": No tomemos posiciones apriorísticas"

El consejero de Ciencia, Borja Sánchez, defendió esta mañana la ley de proyectos de “interés estratégico”, aseguró que estos se valoran únicamente en base a “criterios técnicos” y que los parámetros están claramente establecidos. Por esa razón, pidió “no tomar posiciones apriorísticas” mientras los procesos de resolución están en marcha.

“Yo creo que el procedimiento con el que nos hemos dotado con esta ley es un procedimiento garantista que da la oportunidad a todos los agentes y a todas las partes interesadas en pronunciarse. Con carácter general, creo que esta es una buena ley para Asturias”, afirmó.

Salave, pendiente de la CUOTA

En este punto, explicó que de los cuatro proyectos que se han adherido por el momento a esta ley uno ya ha sido rechazado. El de Costco se encuentra en información pública, mientras que el de Sunwafe está pendiente de valoración de cara a solicitar los informes preceptivos.

Por su parte, el proyecto de la mina de Salave está pendiente del informe preceptivo de la CUOTA después de que el Ayuntamiento emitiese un informe negativo. Además, están por contestar “las cientos de alegaciones”.

Esta petición del consejero de no posicionarse hasta que los proyectos estén resueltos llega después de que Izquierda Unida saliese públicamente para mostrar su rechazo a la implantación del hipermercado Costco en Siero aprovechándose de esta ley.

El PP pide el cese de Zapico

Esta confrontación entre los socios de Gobierno fue criticada por Andrés Ruiz, diputado del Partido Popular, quien aconsejó incluso a Barbón que “cese” al Ovidio Zapico, consejero de Ordenación del Territorio y coordinador de IU.

A juicio de los populares, el PSOE gobierna con “los enemigos del comercio, con aquellos que al turismo lo llaman gentrificación, con aquellos que al sector de la defensa lo llaman la industria de la muerte y gobiernan esa área con quienes creen que el sector inmobiliario es mera especulación”.

Ruiz también advirtió que en el último semestre el Principado solo atrajo dos millones de inversión extranjera, según datos del Ministerio de Economía. “Uno de los mayores desplomes de España”, apuntó.