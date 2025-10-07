Ni las plantas se salvan del exceso de grasa: las semillas más aceitosas viven menos, según un estudio de la Universidad de Oviedo

En las cumbres de la Cordillera Cantábrica, donde las condiciones de vida son duras , las plantas libran una batalla por sobrevivir. Y, según acaba de descubrir un grupo de científicos de la Universidad de Oviedo, la cantidad de aceite que almacenan sus semillas puede marcar la diferencia entre persistir o desaparecer antes de tiempo.

El estudio, publicado en la revista Plant Biology, revela que las semillas con un mayor contenido de aceites se degradan más rápido cuando el suelo está muy húmedo, una condición habitual en los ecosistemas asturianos. “Encontramos que las semillas más ricas en aceites se deterioran antes, lo que reduce su longevidad”, explica Clara Espinosa del Alba, doctoranda del Departamento de Biología de Organismos y Sistemas y primera autora del trabajo.

El hallazgo ha sido posible gracias al análisis de 47 especies alpinas de la Cordillera Cantábrica, en un estudio desarrollado en el Instituto Mixto de Investigación en Biodiversidad (IMIB) –centro que une a la Universidad de Oviedo, el CSIC y el Principado de Asturias–, en colaboración con la Universidad de Pavia (Italia) y el Jardín Botánico Atlántico de Gijón.

El aceite es una reserva energética clave para las plantas, ya que alimenta la germinación y el crecimiento inicial. Sin embargo, su abundancia puede ser un arma de doble filo. Las propiedades químicas de estas moléculas hacen que, en ambientes húmedos, las semillas más oleosas sean más vulnerables a la degradación.

Pese a ello, el estudio no encontró una relación directa entre el contenido de aceite y el tamaño o la capacidad germinativa de las semillas, ni tampoco con los gradientes de altitud o microclima. “Esto sugiere que el contenido en aceites es un rasgo evolutivamente conservado, con poca capacidad de adaptación a diferentes condiciones ambientales”, señala Espinosa del Alba.

Implicaciones para la conservación

Comprender cómo influye el aceite en la longevidad de las semillas no es solo una curiosidad científica. Los resultados del trabajo servirán para optimizar la conservación de especies vegetales en el Banco de Germoplasma del Jardín Botánico Atlántico, donde se almacenan muestras de todas las plantas analizadas.

El proyecto forma parte de la tesis doctoral de Espinosa del Alba y se enmarca en el programa de investigación sobre el “nicho de regeneración por semillas” del grupo Laboratorio de Vegetación y Biodiversidad, liderado por el profesor Borja Jiménez-Alfaro, dentro del proyecto SEEDALP, financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

La investigación aporta una pieza más al complejo puzle de la vida vegetal en la alta montaña. Allí, donde la humedad, el frío y la altitud ponen a prueba cada brote, incluso el más mínimo detalle —como la proporción de aceite en una semilla— puede decidir el futuro de una especie.