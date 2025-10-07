El Principado pide “calma y rigor” antes que “premura política” en la reactivación de la plantona de Cogersa

La futura gestión de la "plantona", la gran planta de tratamiento de residuos de la bolsa negra de Cogersa dañada por un incendio en 2024, ha centrado el debate del punto que ha abierto el pleno en la Junta esta mañana. El diputado de Foro Asturias Adrián Pumares ha interpelado al consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, a pocas horas de que, esta tarde, el Principado presente a los ayuntamientos que conforman Cogersa las propuestas para la entrada en servicio de la "plantona", así como las posibilidades de uso final del CSR, el combustible sólido recuperado obtenido en el proceso.

Pumares ha acusado al Gobierno regional de “improvisar y llegar tarde” en materia de residuos, mientras que Calvo ha pedido “calma, conocimiento y responsabilidad” antes de precipitar la reactivación de la instalación, que, según aseguró, “está garantizada y se hará aprendiendo de los errores del pasado”.

El intercambio dialéctico es la antesala de la reunión en Cogeresa en la que el Ejecutivo asturiano debe presentar las tres alternativas de gestión de la "plantona": explotación directa por parte del consorcio, externalización o encomienda a una empresa pública. En paralelo, Cogersa debe aprobar sus presupuestos y la tarifa de residuos para el próximo ejercicio, fijada en 82 euros por tonelada de basura sin clasificar, una cifra que mantiene prácticamente el coste actual.

Foro acusa al Principado de improvisar y “quemar por la puerta de atrás”

Desde la tribuna, Adrián Pumares ha acusado al Ejecutivo socialista de “llevar años dando bandazos” en la política de residuos y de haber basado su estrategia en la “incineración encubierta”. Según el portavoz forista, “no existe planificación alguna” y el Principado “ni siquiera sabe cómo se gestionará la planta ni de dónde saldrán los 60 trabajadores que harán falta para su funcionamiento”.

El diputado ha denunciado además la “opacidad” de Cogersa y advertido de que el Gobierno “usa el eufemismo de valorización energética para ocultar que pretende quemar basura”.

Pumares ha reclamado explicaciones sobre el destino del combustible sólido recuperado (CSR) que generará la "plantona" y sobre los porcentajes de residuos que se recuperarán, se biodigerirán o acabarán en el vertedero. “Ustedes nunca han apostado por nuevas tecnologías, como la gasificación o la pirólisis. Carecemos de infraestructura porque no han invertido en innovación”, sostuvo.

Calvo pide responsabilidad y aplaza el debate sobre el CSR

El consejero Alejandro Calvo ha respondido defendiendo la actuación del Principado “desde la responsabilidad y la planificación”, y ha acusado a Foro de tratar “simplificar el debate y manipular el discurso ante la ciudadanía”. “Nosotros trabajamos desde la responsabilidad, no desde la urgencia de la política”, ha afirmado.

Calvo ha señalado que la gestión de residuos en Asturias se enmarca en la Estrategia de Economía Circular 2030, cuyo objetivo es duplicar la circularidad de los materiales, reducir un 30 % su intensidad de uso y alcanzar una valorización del 50% de los residuos. “La puesta en marcha de la planta está garantizada, pero hay que hacerlo con fiabilidad, con solvencia técnica y aprendiendo de los errores del pasado”, ha subrayado.

El consejero ha insistido en que “en Asturias no hay ninguna instalación con autorización ambiental para la quema de residuos” y ha negado que el Gobierno haya impulsado la incineración “por la puerta de atrás”. “El debate sobre dónde se quemará el CSR no está hoy en Asturias. Llegará ese momento, pero no lo adelanten, porque todo lo que se está haciendo ahora es de todo menos incinerar”, aseguró.

“La urgencia del conocimiento, no la urgencia del tiempo”

Calvo ha insistido en que el Ejecutivo prioriza “la urgencia del conocimiento sobre la urgencia del tiempo” y ha defendido la necesidad de actuar con prudencia. “No se trata de correr, sino de hacerlo bien”, ha dicho. “Vamos a poner en marcha la planta con fiabilidad, de manera progresiva y sin incrementar las tarifas”, ha insistido.

El titular de Medio Ambiente ha recordado que Cogersa aprobará un presupuesto de unos 95 millones de euros y ha destacado que los costes finales que pagan los ciudadanos dependen también de la gestión municipal. “Hay ayuntamientos que, apostando por el reciclaje, están reduciendo su factura”, ha señalado.

Calvo ha aprovechado además para defender el trabajo educativo del consorcio. “Cualquiera que tenga hijos en esta región sabe que han pasado por el aula ambiental de Cogersa. Esa labor de concienciación está consolidada”, afirmó, reprochando a la oposición su “negacionismo” sobre las políticas ambientales.

El portavoz forista ha concluido acusando al Gobierno de “mentir a los ayuntamientos” y de mantener “una planta parada por falta de decisiones”, mientras el consejero le ha terminado invitando a “visitar las instalaciones y conocer el trabajo de las más de 400 personas” que integran el sistema público de residuos.

El Principado confía en que las obras de reconstrucción de la "plantona" concluyan en noviembre y en que la instalación pueda reanudar su actividad a lo largo de 2026, una vez definido su modelo de gestión y completada la fase de pruebas técnicas. “No vamos a improvisar”, reiteró Calvo, “vamos a hacerlo bien, con conocimiento y sin prisa política”.