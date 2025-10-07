Este es el puente escolar (y próximo) que solo tiene Asturias y ninguna otra comunidad más

Atención padres asturianos, porque hay un puente escolar que solo tiene Asturias y ninguna otra comunidad más. Y está a la vuelta de la esquina. Se trata del puente de Todos los Santos. Este año, el 1 de noviembre, festivo, cae de sábado, así que no hay puente laboral. Sin embargo, los escolares asturianos (y los profesores) sí que tendrán en esa fecha unas "mini vacaciones". Esto es, no tendrán clases ni el lunes 2 ni el martes 3. En total, descansarán cuatro días, sumando el sábado y el domingo.

Asturias, que en los últimos años ha abogado por diseñar un calendario escolar con parones repartidos a lo largo de todo el curso, es la única región que hará un macropuente coincidiendo con Todos los Santos. Solo hay otras tres comunidades que incorporan un día no lectivo aprovechando el festivo del sábado. Son Andalucía, Madrid y Galicia, sin clases el lunes 3. El resto de regiones siguen el calendario laboral convencional. Esto significa que los padres asturianos lo tendrán más difícil para conciliar.

El primero de tres macropuentes

Este macropuente es el primero de los tres que ha fijado la consejería de Educación para este curso. Los otros dos coinciden con Carnaval (del 13 al 17 de febrero) y con el Día de los Trabajadores (del 1 al 4 de mayo). A ello se suman las vacaciones de Navidad, que son 19 días (del 20 de diciembre al 7 de enero), y las de Semana Santa, otros 9 (del 28 de marzo al 5 de abril).

Así será el calendario escolar 2024-2025 en Asturias: mismo día de inicio para todos y tres descansos pedagógicos / Amor Domínguez

De esta forma, el calendario escolar asturiano consta de 177 días lectivos, distribuidos en períodos de 70, 54 y 53 para cada uno de los trimestres. A esta cifra, hay que descontar los dos festivos locales de cada concejo.

Puente del Pilar

Antes del macropuente de Todos los Santos, los escolares asturianos disfrutarán de otro puente, el del Pilar, pero este no es único de los colegios, sino que es a nivel nacional. De esta forma, los estudiantes de la región no tendrán clase el próximo lunes día 12 y se incorporarán a las aulas el martes 13.