La reforma de las pensiones lastra su sostenibilidad, advierte un estudio de Fedea

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) pide reconsiderar "de inmediato" la última reforma de pensiones porque "agrava" los problemas de sostenibilidad y aumentará "considerablemente" el gasto: el doble del alza de 2,5 puntos del PIB que estima el gobierno para 2050.

En un trabajo de los economistas Alfonso Sánchez, Miguel Ángel García y el asturiano Ángel de la Fuente, Fedea estima que la reforma generará un "importante" incremento del gasto en pensiones, que superará el 18% del PIB en torno a 2050, y volverá a hacerlo, aunque en menor medida, al final del horizonte de proyección, que se cierra con una tendencia al alza que podría llevar a un nuevo máximo en 2070 ó 2080.

El grueso del incremento del gasto, explica Fedea, proviene de la primera fase de la reforma, que contempla la revalorización de las pensiones con el IPC. La discrepancia con la previsiones del Gobierno tiene su origen en estimaciones muy diferentes de los efectos presupuestarios de los incentivos a la jubilación demorada y de la reforma del sistema de cotización de los trabajadores autónomos, en los que se utilizan "supuestos enormemente optimistas".

Mientras que Fedea calcula que el gasto en pensiones alcanzará el 18,5% del PIB para 2050 como resultado de la reforma de pensiones en su conjunto, los ingresos subirán, pero mucho menos: sólo llegarán al 10,35% del PIB para entonces. El déficit básico del sistema contributivo se disparará así a niveles superiores al 8% del PIB a partir de 2050.