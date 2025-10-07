Ribadesella llora al empresario Emilio Serrano, "hombre de compromiso inquebrantable e intensa personalidad"

Entre los muchos premios y distinciones que atesoraba el empresario y escritor Emilio Serrano Quesada, fallecido este pasado lunes en su pueblo natal, Collera (Ribadesella), a los 92 años, figuraba desde 2011 el de "Embajador de la Asturianía". Así lo han recordado en Otea (Hostelería y hotelería de Asturias), cuyo presidente, José Luis Álvarez Almeida, quiso destacar la importancia del empresario en el desarrollo del sector turístico en el Principado.

El tanatorio de Emilio Serrano abrió este martes por la mañana en Ribadesella. Por el mismo desfilan decenas de personas, amigos y conocidos del empresario, que han querido rendirle homenaje y arropado a su familia. Serrano murió de forma tranquila en casa de Collera, la misma en la que nació, la tarde del lunes, rodeado de sus sobrinos, quienes le cuidaron de forma infatigable hasta el último momento. En sus manos está, como quinta generación familiar, la dirección de la destilería Los Serranos, firma más que centenaria y que Emilio Serrano gestionó durante décadas con maestría. El funeral será este miércoles, 8 de octubre, en la iglesia de San Martín de Collera.

Serrano, al recibir el premio "Embajador de Asturias". / LNE

Almeida, presidente también de Hostelería de España, ha trasladado este martes el "más sincero y sentido pésame a la familia y amigos" por parte del sector turístico y hostelero. "Somos muchos quienes valoramos y reconocemos el intensísimo trabajo que Emilio Serrano desarrolló por el bien de Asturias y, en particular, por el impulso de su sector turístico, especialmente en la comarca oriental", añadió.

Dedicación

El título de "Embajador de la Asturias" es el máximo galardón de Otea. "Tuvimos el honor de reconocer su gran labor en el año 2011, entregándole con todo merecimiento el reconocimiento. Se le otorgó por sus valores y su inmensa dedicación a la esencia y el turismo de nuestra región", resaltó Almeida.

Quien concluyó: "Asturias se construye y crece gracias al esfuerzo y al compromiso inquebrantable de personas con una personalidad tan intensa como la de Emilio Serrano. Por su legado y por su entrega a nuestra tierra, quedará siempre en nuestro recuerdo".