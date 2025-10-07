La supresión de las rebajas fiscales, nuevo obstáculo para la rehabilitación de edificios en Asturias

La rehabilitación de viviendas en Asturias se ha puesto cuesta arriba. Se esperaba un "boom" con las ayudas europeas, pero en las calles hay menos andamios de los previstos. A los retrasos en las ayudas, denunciados por la Confederación Asturiana de la Construcción (CAC-Asprocon) y el Colegio Oficial de Administradores de Fincas, se ha sumado la supresión de las deducciones fiscales estatales.

El pasado mes, tanto constructores como administradores de fincas reclamaron al Principado la resolución "urgente" de las ayudas para la rehabilitación de viviendas que aún están pendientes para evitar que más de 18 millones de fondos europeos queden sin ejecutar puesto que estas obras para mejorar la eficiencia energética de los inmuebles deben finalizar antes del 30 de junio de 2026, plazo máximo establecido por el real Decreto que regula los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia. Según CAC-Asprocon y el Colegio Oficial de Administradores de Fincas, hasta 28 expedientes de comunidades de vecinos ya han sido denegados al quedar fuera de los plazos. Además, añadieron que a esa situación se suma que "algunas comunidades que ya tienen ayudas concedidas se verán obligadas a renunciar a ellas por no poder ejecutar las obras a tiempo".

Esas renuncias pueden provocar que finalmente no se lleven a cabo las obras. Además, hay un factor añadido que puede desincentivar aún más la ejecución. Se trata de la supresión de la deducciones fiscales estatales por rehabilitación de vivienda para mejorar su eficiencia energética.

El Congreso derogó el pasado 22 de enero el real decreto ómnibus aprobado por el Gobierno el 23 de diciembre de 2024 en el que se adoptaban medidas urgentes en materia económica, tributaria, de transporte y de Seguridad Social y en el que se prorrogaban determinadas medidas para hacer frente a los impactos de la crisis energética y de inflación que se desató con la guerra en Ucrania. Entre esas medias derogadas se encontraban las deducciones tributarias para proyectos de rehabilitación energética.

Tras la derogación del decreto ómnibus, el Gobierno anunció que aprobaría por otras vías las principales medidas incluidas en ese paquete. Entre las medidas que volvieron a entrar en vigor destacan la revalorización de las pensiones, los descuentos en los abonos de transporte, la prórroga de la prohibición de corte de suministros a consumidores vulnerables, el veto a algunos desahucios, el plan de ayudas para la adquisición de vehículos eléctricos Moves III o los descuentos en los peajes eléctricos a las grandes industrias.

Lo que cayó y, de momento, pasados nueve meses, no ha vuelto, es la prórroga durante 2025 de las deducciones fiscales para obras de mejora de eficiencia energética en viviendas. Estas rebajas fiscales eran del 20% por actuaciones que reduzcan un 7% la demanda de calefacción y refrigeración en vivienda habitual; del 40% por actuaciones que reduzcan un 30% el consumo de energía primaria no renovable, o mejoren la calificación energética alcanzando las letras "A" o "B" en vivienda habitual; y del 60% por actuaciones que reduzcan un 30% el consumo de energía primaria no renovable, o mejoren la calificación alcanzando las letras "A" o "B" en edificios residenciales.