Un tinetense de 62 años, pillado a 237 por hora en la Autovía del Cantábrico a la altura de El Franco

Guardias civiles del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Luarca especializados en la utilización de equipos de control de velocidad y fotocontrol, detectaron a un vehículo que circulaba a 237 k kilómetros por hora, superando en 117 el límite genérico de 120 kilómetros por hora establecido para autovías.

El exceso de velocidad fue registrado en la noche del pasado día 11 en un punto de verificación velocidad, situado en el km 492,500 de la autovía del Cantábrico A-8, término municipal de El Franco.

Treinta kilómetros después del lugar de detección, los agentes interceptaron al vehículo e identificaron a su conductor, un varón de 62 años, vecino de Tineo.

Las diligencias por el supuesto delito contra la seguridad vial, en su modalidad de exceso de velocidad superior a 80 kilómetros por hora en vía interurbana, fueron instruidas por el Equipo de Investigación de Siniestros (EIS) de Ribadesella, perteneciente a la Unidad de Investigación de Seguridad Vial (UNIS) del Sector de Tráfico de Asturias. El conductor, en calidad de investigado, fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de Castropol.

De acuerdo con el Código Penal vigente, este tipo de ilícito puede conllevar penas de prisión de 3 a 6 meses, o multa de 6 a 12 meses, o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días, y, en cualquier caso, la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a 1 y hasta 4 años.

En los últimos once meses, en el mismo punto de control, el Destacamento de Tráfico de Luarca ha detectado a otros tres conductores con grandes excesos de velocidad.

Dispositivos de seguridad vial

La actuación se enmarca en los planes de vigilancia establecidos por el Sector de Tráfico de Asturias. El objetivo es garantizar la seguridad vial y evitar conductas de riesgo vinculadas al exceso de velocidad. Para ello, se llevan a cabo controles diarios, tanto estáticos como dinámicos, en diferentes tramos y horarios de las carreteras de la demarcación.

Recomendación

La Guardia Civil advierte de que circular a 237 por hora durante la noche "constituye un riesgo extremo para la seguridad vial. Esta combinación de factores multiplica la probabilidad de sufrir un siniestro, debido al aumento de la distancia de reacción y de frenado, que imposibilita la respuesta adecuada ante cualquier imprevisto".

Además, "el exceso de velocidad eleva exponencialmente la probabilidad de sufrir lesiones graves o mortales, y dificulta de que otros conductores puedan anticipar las maniobras".

La Jefatura Provincial de Tráfico de Asturias y el Sector de Tráfico de la Guardia Civil recuerdan "la importancia de respetar los límites de velocidad y ejercer una conducción responsable, con el fin de proteger la propia vida y la de todas las personas que utilizan las carreteras".