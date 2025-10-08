Arte, gastronomía y el lugar elegido por muchos para una escapada en pareja: Asturias pierde el vuelo directo a su destino favorito

Ryanair ha recortado 1,2 millones de asientos ofertados en los aeropuertos regionales de España en protesta por las "altas tasas" que Aena mantiene en estas instalaciones, lo que supondrá la supresión total de los vuelos con origen o destino en el aeropuerto de Asturias.

Estas 1,2 millones de plazas se suman a las 800.000 que ya eliminó el verano pasado en estos aeropuertos y al millón que quitó para esta temporada de invierno, alcanzando la disolución de 3 millones de asientos en aeropuertos regionales entre 2025 y 2026. En este periodo, la compañía ha dejado de operar en los aeropuertos de Jerez de la Frontera, Valladolid, Vigo y Tenerife Norte, a lo que ahora se suma el aeropuerto asturiano.

No obstante, la compañía aumentará los asientos ofertados en 600.000 en el resto de grandes aeropuertos del país, tales como Madrid, Barcelona, Palma o Málaga.

En consejero delegado del grupo Ryanair, Michael O'Leary, ha indicado en rueda de prensa que la compañía sigue apostando por crecer en España, pero no en los aeropuertos regionales debido las políticas económicas del Gobierno y de Aena en estas infraestructuras.

En este sentido, el directivo reprocha al Gobierno haber rechazado los dos planes de crecimiento presentados por la compañía que suponían un crecimiento del 40% en su tráfico hasta 2030, hasta los 77 millones de pasajeros al año. Sin embargo, señala, el Gobierno ha decidido "ignorar las propuestas, aumentar las tasa aeroportuarias y sacrificar el crecimiento potencial y creación de empleo".

En cuanto a Asturias, hace meses, la compañía suprimió una ruta a Londres y en estos momentos opera tres destinos internacionales en Asturias: Roma, en Italia, (tres frecuencias semanales en la temporada de verano, la actual, desde finales de marzo hasta finales de octubre; y dos en invierno), Bruselas, en Bélgica, (tres frecuencias semanales) y Dusseldorf, en Alemania (dos frecuencias a la semana). Esas tres rutas están sujetas a un contrato de promoción con el Principado, que la aerolínea cumplirá. Después no las renovará y abandonará así el aeropuerto. La terminal, pues, se quedará con 27 destinos directos tras el adiós de Ryanair.

De esta manera, el Principado se queda sin vuelo directo a la ciudad eterna, destino elegido por miles de asturianos por su oferta turística.

Hay que recordar que no es la primera vez que Ryanair abandona Asturias, región donde empezó a operar en abril del año 2012, con vuelos baratos a Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Tenerife. Un año después, en 2013, anunció su marcha por sorpresa como respuesta a un incremento de las tasas que realizó en aquel momento el gobierno de Mariano Rajoy, del PP. Lo hizo, además, con críticas al Ejecutivo asturiano de Javier Fernández.