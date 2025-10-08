Asturias arma su batalla judicial contra el peaje y estudia iniciar un procedimiento ante los tribunales españoles

Asturias estudiará la posibilidad de llevar su guerra contra el peaje del Huerna a los tribunales españoles. Ante la imposibilidad de que el Gobierno regional se persone en el procedimiento que impulsar la Comisión Europea, el presidente del Principado, Adrián Barbón, anunció este miércoles que no descartan iniciar un procedimiento nacional. “No lo he estudiado, pero en mi opinión lo idóneo sería un recurso ante la Audiencia Nacional”, afirmó esta mañana en la Junta.

El jefe del Ejecutivo informó que han solicitado todo el expediente de la prórroga para conocer en detalle cómo fue el proceso y poder formar su defensa jurídica. “Es verdad que no somos parte del proceso judicial ante el tribunal europeo, pero vamos a defender con todas nuestras fuerzas el dictamen de la Comisión”, insistió. Y auguró: “No sé lo que tardaremos, pero estoy seguro que la sentencia va a ser contundente y a favor de los intereses de Asturias”.

El presidente regional volvió a protagonizar este miércoles una tensa sesión plenaria a cuenta del papel del Ejecutivo asturiano frente al Gobierno de Pedro Sánchez con el peaje. La oposición sigue sin ver contundente la posición de Barbón ante la decisión del ministerio de Óscar Puente e mantener la prórroga, lo que ha provocado un cruce de acusaciones entre unos y otros, con llamadas de atención del presidente de la Junta, Juan Cofiño, incluidas.

El líder de los populares, Álvaro Queipo, acusó a Barbón de repetir “la misma historia de siempre”. El mismo procedimiento que, dijo, siguió con la amnistía o la quita catalana. “Primero pidió un amplio consenso y luego no hizo nada”, criticó.

La chistorras llegan a la Junta

Y puso de ejemplo el veto a la proposición de ley unánime de la Junta General para eximir del IRPF a los ganaderos que reciben ayudas por sacrificio obligatorio, daños de fauna o seguros agrarios. Según Queipo, el Gobierno central rechazó la medida por suponer 70 millones de euros anuales, "una cantidad irrisoria" en comparación con los 23.000 millones de recaudación extra del Estado. “Son 140.000 chistorras, para que usted lo pueda atender”, comentó con sorna.

“Con usted sirve de poco pactar. Las fotos están bien, pero lo de trabajar le cuesta", espetó, cuestionando además las "alianzas" impulsadas por Barbón, como cuando puso a Isabel Pardo de Vera como una gran aliada de Asturias.

Queipo acusó a Barbón de reclamar a los populares que pidan perdón por “una decisión técnica de hace 25 años”, “cuando yo estaba en Secundaria”, pero se niega a hacer lo mismo por la postura que tiene a día de hoy el Gobierno de España. Eso sí, “si con eso se quita el peaje hoy, lo hago ahora mismo”.

La prórroga, una "tropelía"

Por el contrario, el presidente del Principado afirmó que la prórroga fue "una tropelía" que buscaba “inflar el precio de venta de una empresa pública” y recordó que su partido lleva desde 2002 solicitando el fin del peaje.

“Estamos en contra por una razón de justicia. No nos vale el debate de si cuesta mucho o poco, porque es cuestión de legalidad. En segundo lugar, lo que me pidió esta Cámara lo estamos haciendo, liderar un consenso tanto interno como externo (con Galicia y Castilla y León). Y en tercer lugar, vamos a dar la batalla en todos los frentes. Le invito a participar en la movilización del 17”, afirmó Barbón.

Vox acusa a Zapatero de "mafioso"

El presidente tampoco se libró de las críticas de la portavoz de Vox, Carolina López, quien señaló que si bien el PP aprobó la prórroga “irregular, que no ilegal”, el PSOE continúa manteniendo ese peaje. “Hace 20 años, el mafioso de Zapatero prometió eliminar el peaje del Huerna y hacer la autovía del Suroccidente. ¿Qué tenemos ahora? Una autovía que no llega a Salas y un peaje que cada vez es más caro”, criticó.

López afirmó que la información entre el Gobierno asturiano y el centro “no fluye”, teniendo en cuenta que la Alianza por las Infraestructuras es “como el libro gordo de petete, con más obras sin ejecutar que ejecutadas”. “Debe de quedarse en el Huerna, en el peaje”, añadió sobre esa falta de comunicación.

Los sobres y las mordidas

La diputada también criticó que la bonificación del pago se ligue a los Presupuestos Generales, algo que calificó de “chantaje”, y preguntó al presidente cuánto costaría el rescate, para compararlo con “las mordidas de los socialistas en infraestructuras públicas, las matrículas de las amigas de Ávalos, las chistorras de Koldo, los sobres…”.

Barbón achacó estos ataques a que desde el partido de Abascal están “crecidos porque están aumentando en las encuestas”, pero pidió a López que sea “respetuosa por el bien de la política asturiana”. “Ha utilizado el término trincar, pero eso la hace la Fundación Disenso. Trincar es lo suyo, que piden que desaparezcan las autonomías, pero bien que cobra todos los meses el salario como portavoz de Vox”, acusó.

El socialista insistió en que están “evaluando todas las opciones, pero sin engañar a nadie: el Gobierno del Principado no tiene competencias para eliminar el peaje del Huerna. Es el Gobierno de España quien debe actuar” y lanzó una pregunta a Vox: "¿Van a seguir siendo una fuerza política inútil para Asturias o van a arrimar el hombro?".

Gira pop por los ministerios

Por su parte, el diputado de Foro, Adrián Pumares, se interesó por la comisión bilateral con el Gobierno central en materia de infraestructuras. “En el 2022 hizo una gira pop por distintos ministerios y después de su agotadora tourné, lo que nos trajo fue el compromiso del gobierno central de crear una comisión bilateral para evaluar la inversión en infraestructuras en Asturias. Nos habló de un hito histórico, que iba a establecer un marco estable y que iba a facilitar la defensa de los intereses de Asturias”, recordó.

Sin embargo, “el problema no es que se hagan anuncios ‘fake’, sino que seamos incapaces de utilizar los mecanismos para conseguir los objetivos”. Para Pumares lo que Asturias necesita es un presidente “valiente, que alce la voz cuando sobran motivos; y estos sobran. Lo que nos falta es liderazgo, defensa de los intereses de Asturias y respeto a las instituciones”.

Y concluyó: “Mientras sigamos más interesados en capitalizar el descontento, sus jefes de Madrid van a seguir ninguneándonos”.

Ante estas críticas, Barbón acusó al forista de estar en la competición del “tremendismo y de aplicar la extremaunción a Asturias”. Aseguró que él no utiliza el descontento de la población, sino que está actuando como lo solicitó la Cámara; y volvió a remarcar que sí defiende los intereses de Asturias.