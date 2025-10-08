Asturias reclamará al Gobierno central la creación de un estatuto básico para los municipios de menor población

El parlamento asturiano reclamará al Gobierno central la creación de un estatuto básico para los municipios de menor población. La norma permitiría a los concejos pequeños contar con un marco jurídico propio, más ágil y adaptado a su realidad.

La propuesta ha sido presentada por el Partido Popular y ha contado con el apoyo unánime de todos los grupos de la Cámara. Todos han reconociendo la necesidad de un marco normativo específico para los municipios más pequeños que garantice su viabilidad administrativa y territorial.

Cristina Vega, encargada de defenderla, ha recordado que el 63% de los concejos asturianos tienen menos de 5.000 habitantes y que “muchos pueblos se han quedado sin vecinos”, especialmente en las alas de Asturias.

Esta “desaparición” de localidades, ha dicho, “no solo significa perder población, sino abandonar el territorio, multiplicar el riesgo de incendios y afectar también a la vida en nuestras ciudades”.

Dificultades administrativas

En este punto, la diputada ha subrayado las dificultades que tienen estos ayuntamientos para sacar adelante cualquier trámite administrativo, pues tienen “plantillas mínimas y presupuestos limitados”.

Así lo ha ejemplificado: “Un concejo de 400 habitantes que necesita reparar una pista o el tejado del colegio tiene que cumplir los mismos pliegos que Oviedo o Gijón para una obra millonaria”.

A su juicio, esto demuestra que se “asfixia a los pueblos con burocracia mientras en las grandes obras de emergencia el control parece más laxo”. Sin ir más lejos, el puente de La Barrosa, donde “dos puentes gemelos costaron 400.000 euros y 2,5 millones respectivamente: una diferencia de 2,1 millones de euros que nadie ha explicado”.

En la práctica, ha añadido, a los pueblos pequeños “se les exige lo mismo que a una gran ciudad, pero sin medios. Así es imposible garantizar servicios públicos de calidad”.