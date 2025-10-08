Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El aviso a Barbón de la nueva organización agraria que ha irrumpido con fuerza en el medio rural: "El campo asturiano está a un paso de volver a la calle a protestar"

El coordinador de Ura, Borja Fernández, advierte de que los profesionales del sector primario están "al límite" y reclama un cambio de gestión en el área

Borja Fernández y Adrián Barbón se dan la mano ante Faustino Pintado y Eduardo Rodríguez, de Ura, este miércoles por la tarde en Oviedo.

Borja Fernández y Adrián Barbón se dan la mano ante Faustino Pintado y Eduardo Rodríguez, de Ura, este miércoles por la tarde en Oviedo. / Armando Álvarez

Mariola Riera

Mariola Riera

Oviedo

Negra situación la que le pintaron este miércoles al presidente del Principado, Adrián Barbón, por parte de la organización Unión Rural Asturiana (URA). Los daños del lobo y del oso al ganado, los problemas con una ingente burocracia que complica el día a día al ganadero y al agricultor, los retrasos o no llegada de las subvenciones prometidas, las complicaciones con la PAC, la escasez de apoyo para limpiar los montes y frenar los incendios...

"Hemos planteado que el medio rural en Asturias vive una situación límite", resumió Borja Fernández a la salida de la primera reunión formal que su organización mantiene con Barbón tras ganar las elecciones al Consejo Agrario, el pasado julio.

Protestas

Tan mal está todo que Fernández no se anduvo por las ramas: "El campo asturiano está a un paso de volver a protestar en la calle".

Tractorada de protesta del campo asturiano el pasado febrero, en la calle Uría, en Oviedo. | Luisma Murias

Tractorada de protesta del campo asturiano el pasado febrero, en la calle Uría, en Oviedo. | Luisma Murias / L. M.

Fernández transmitió al Presidente su malestar con la gestión de Marcelino Marcos al frente de la Consejería de Medio Rural y le invitó a firmar un documento con compromisos para mejorar la gestión forestal, reducir burocracia e implicar a los cazadores en los controles del lobo para reducir daños al ganado. "Lo consultará con el Consejero y nos emplazó a un encuentro futuro otra vez", concluyó.

TEMAS

