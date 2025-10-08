Barbón califica de "gran notica" la protección del acero europeo con mayores aranceles

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha calificado de "gran noticia" la decisión de la Comisión Europea (CE) de elevar los aranceles a las importaciones de acero, una medida que "protege la siderurgia española, asturiana y también europea".

Barbón se ha expresado en estos términos durante el turno de preguntas de los grupos al presidente en el pleno de la Junta General. El jefe del Ejecutivo asturiano ha dicho que es "una gran noticia" que ha conseguido, entre otros, el Gobierno de España y ha recordado que también era una reivindicación del Ejecutivo asturiano.

La CE propuso ayer reducir a la mitad las importaciones de acero libres de aranceles permitidas en la Unión Europea (UE) y duplicar el gravamen que se aplica a partir de esa cuota hasta el 50 % para luchar contra el exceso de capacidad de producción global en el sector, debido sobre todo a la subsidiada industria china.

La medida, que aún debe ser aprobada por la Eurocámara y los Estados miembros, sustituirá a partir del 30 de junio de 2026 a la actual salvaguarda comercial para el acero y endurece sus condiciones para hacer frente a la situación "absolutamente insostenible" que afronta la industria europea por la competencia desleal de terceros, según fuentes comunitarias.

La patronal europea del acero, Eurofer, ha celebrado esta decisión, al destacar que responde "a las necesidades del sector" y representa "un auténtico salvavidas para los productores y empleados" en la Unión Europea.

La patronal española, Unesid, también ha expresado su apoyo al nuevo escudo comercial europeo que protege el acero, a la vez que ha pedido extenderlo a productos transformados.

Unesid considera que la propuesta de la CE responde a una demanda histórica del sector, que viene advirtiendo del impacto de la sobrecapacidad mundial y las importaciones desleales sobre la viabilidad, el empleo y la sostenibilidad industrial.