Las claves del millonario contrato de Alsa en la nueva meca de los parques temáticos de Arabia Saudí
La empresa asturiana operará 156 autobuses en Qiddiya, que tendrá 600.000 habitantes
La compañía asturiana Alsa se ha adjudicado un nuevo contrato en Arabia Saudí, valorado en 500 millones de euros, para operar los autobuses que circularán por Qiddiya, la nueva ciudad situada a las afueras de Riad en la que se levantarán doce parques temáticos, además de un circuito de Fórmula 1, entre otras atracciones.
El contrato, según ha informado la empresa, contempla la operación de 156 vehículos, de los cuales 126 serán eléctricos, en dos de las principales áreas de la nueva urbe: el "Park & Ride", esto es, el enlace entre los aparcamientos y los parques; y la conexión entre Riad y Qiddiya, acercando a los visitantes desde la capital del país hasta los recintos recreativos, que incluirán complejos deportivos, espacios culturales y de ocio.
La duración del contrato es de ocho años y tiene un importe total de 500 millones de euros, incluyendo también la construcción y operación de tres bases logísticas para dar soporte a la flota.
Se trata solo de la primera fase de los proyectos que conformarán la ciudad de Qiddiya, donde Alsa seguirá pujando por nuevos contratos con el objetivo de convertirse en el operador de referencia en la zona. La ciudad comenzó a construirse en 2019 y las autoridades de Arabia Saudí aspiran a que en 2030 sea el destino turístico más grande del mundo, con una superficie total de 334 kilómetros cuadrados.
"Este nuevo contrato consolida la presencia de Alsa en Oriente Medio y demuestra la capacidad de la compañía para competir y ganar contratos en proyectos internacionales de gran envergadura. Nos posiciona como operador de referencia de servicios de transporte innovadores, al tiempo que refuerza nuestro compromiso con la sostenibilidad, gracias al uso de una flota mayoritariamente eléctrica", ha señalado el consejero delegado de Alsa y director de Operaciones de Mobico Group (su matriz), Francisco Iglesias.
Alsa inició sus operaciones en Arabia Saudí en octubre de 2023, con la operación de servicios interurbanos a través de 27 líneas de larga distancia, que conectan 80 destinos en la zona sur del país con una flota de 129 autocares.
