Covadonga Tomé propone aumentar el IRPF a las rentas altas y endurecer el gravamen a los grandes tenedores de viviendas

La diputada Covadonga Tomé ha presentado tres enmiendas a la modificación del IRPF que prepara el Principado, con las que busca “gravar a los que más tienen y evitar la especulación inmobiliaria”.

En primer lugar, propone la creación de dos nuevos tramos superiores, uno de 120.000 euros y otro de 300.000. De esta forma, se concentraría el impacto de la rebaja a las rentas bajas en aquellos que coticen más de 120.000 euros, se “mejoraría la progresividad” y la “igualdad fiscal”.

A su juicio, el planteamiento del Gobierno asturiano no consiste en sacar adelante “una reforma con un potencial redistributivo real, sino que simplemente se limita a una reducción de impuestos más o menos encubierta”. Según explica, la bajada a las rentas bajas supondría una merma en la recaudación de 38 millones de euros, “sin que de ninguna manera las rentas más altas contribuyan de forma relevante a menguar el impacto de esta reforma”.

“El debate sobre fiscalidad no se puede limitar a una dicotomía entre subir o bajar impuestos, sino que tiene que poner definitivamente el foco en quién, cómo y cuánto tiene que aportar cada contribuyente en función de su renta y de su patrimonio, en línea con la finalidad constitucional de progresividad e igualdad de la estructura impositiva”, defiende Tomé.

Grandes tenedores de viviendas

Las otras dos propuestas van enfocadas a los grandes tenedores de viviendas. Por un lado, la diputada plantea aumentar el tipo impositivo para los grandes tenedores de vivienda del 15% que propone el Principado a un 20%; y, por otro, incluir otro gravamen del 20% para la transmisión de edificios enteros a una persona física o jurídica.

Se excluiría de este impuesto a las personas que adquiera un edificio con un máximo de cuatro viviendas, que vayan a ser destinadas a la vivienda habitual del comprador y de sus familiares hasta el 2º grado de parentesco.

Esta medida debe ir acompañada, en opinión de Tomé, de la declaración de zonas tensionadas, cuya aplicación se está alargando “excesivamente”.

Un voto fundamental

“Esperamos que los partidos socios del Gobierno se sienten a hablar por nosotras y que las incorporen a su proposición de ley, porque entendemos que la mejora de forma significativa y que, en definitiva, mejoran la vida de las mayorías sociales”, desea Tomé.

El voto de la diputada es indispensable para aprobar la modificación planteada por el Gobierno, así como los presupuesto de 2026, aunque, por el momento, no ha querido poner la aprobación de su propuesta como una línea roja para sacar adelante las cuentas. Sí reconoce, no obstante, que “todo condiciona de aquí a final de año”.

Enmienda a la totalidad de Vox

El plazo para presentar las enmiendas al IRPF finalizó este martes. Desde Vox también presentaron una enmienda a la totalidad al proyecto de modificación, al considerar que se trata de una medida “cosmética e insuficiente” que "no resuelve los problemas estructurales del sistema fiscal asturiano". El partido insiste en la necesidad de una “reforma fiscal profunda” que reduzca impuestos, elimine duplicidades y devuelva a los ciudadanos lo que es suyo.

Foro propone eliminar el gravamen a grandes tenedores

Por su parte, Adrián Pumares, de Foro, presentó dos enmiendas para una deflactación progresiva de todos los tramos del IRPF y para eliminar el impuesto a los grandes tenedores de vivienda “por ser una medida ideológica que no soluciona el problema”. En concreto, propone deflactar los tres primeros tramos un 5%, el siguiente un 4%, y sucesivamente un 3%, 2% y 1%. Además, se reduce medio punto los tipos aplicables en los tramos segundo, tercero y cuarto, manteniendo sin cambios el último tramo.