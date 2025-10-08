¿Debería dejar de ser el Día de Covadonga la fiesta de Asturias? Llega al parlamento el debate para cambiar la fecha

¿Ha llegado el momento de elegir nueva fecha para el Día de Asturias y desvincularlo de la celebración religiosa de la fiesta de la Santina? Una proposición de ley ha sido registrada por IU-Convocatoria por Asturias, socio del Gobierno de Barbón, para abrir un debate parlamentario y propone una nueva fecha como momento en el que "nace la modernidad política asturiana".

La decisión de que la fiesta regional se celebre el 8 de septiembre, coincidiendo con la de Covadonga se estableció mediante una ley por el Gobierno del socialista Pedro de Silva. La norma legal 5/1984 de Asturias no hace explícitamente ninguna referencia a la celebración religiosa: únicamente señala que "se declara Día de Asturias la fecha del 8 de septiembre, que tendrá, a todos los efectos, carácter de fiesta regional" y que el Consejo de Gobierno establecerá cada año en qué localidad se celebra. Esa ley llegó antecedida de un intenso debate en el ámbito parlamentario, desde el año 1980.

La elección de la fecha quedó establecida durante cuarenta años sin polémica alguna. La presencia de autoridades en la misa solemne festiva de la basílica de Covadonga tampoco fue cuestionada, salvo en momentos muy ocasionales. Pero las recientes tensiones entre el Gobierno regional con el Arzobispo de Oviedo, Jesús Sánz Montes, han reabierto el debate. No ha habido participación del Ejecutivo en las dos últimas ceremonias religiosas en el Santuario. También la asistencia en esta última edición del presidente de la Junta General, Juan Cofiño, ha generado discrepancias políticas.

Todo ese debate llegará ahora al parlamento con una votación después de que el grupo parlamentario Convocatoria por Asturias (IU-Más País-IAS) haya registrado una proposición de ley para cambiar la fecha oficial del Día de Asturias. La coalición propone que deje de celebrarse el 8 de septiembre, coincidente con la festividad de la Virgen de Covadonga, y pase a conmemorarse el 25 de mayo, día en que la Junta General del Principado se declaró soberana en 1808 frente a la invasión napoleónica.

Barbón ya dijo que el PSOE rechazaría el cambio

"La elección del 8 de septiembre se produjo en aquel periodo de grandes consensos, en los que se entendía que la evolución democrática era lo más relevante", explica Noelia Ordieres, responsable de política lingüística en Izquierda Unida. Destaca que la propuesta que lleva al parlamento su partido "también defiende la festividad de la Santina, pero entiende que debe desvincularse de la celebración de la autonomía".

El presidente del Principado y secretario general de la FSA, Adrián Barbón, ya dijo explícitamente en la Junta General, que los socialistas asturianos defenderán que se mantenga el Día de Covadonga como Día de Asturias, aunque su gobierno ha impulsado especialmente las celebraciones del 25 de mayo y ha abierto la puerta a entregar unos reconocimientos conmemorativos en esa fecha.

"Entendemos que debe haber un debate dentro del PSOE, porque nuestra posición está marcada también por mucho diálogo dentro de una organización histórica"; destaca Ordieres. Además, refiere que el 25 de mayo ha sido una fecha destacada "por su propia trascendencia histórica" y siempre reconocida como tal por los colectivos asturianistas.

Soberanía popular y madurez democrática

La iniciativa parlamentaria, registrada por el portavoz Xabel Vegas, plantea un cambio de calado simbólico: “Asturias necesita un Día propio que represente la soberanía popular y la madurez democrática de su autogobierno, no una fecha ligada al culto religioso”, sostiene el texto. La propuesta tendrá que debatuirse en el Pleno de la Junta en las próximas semanas y aspira a “armonizar memoria, identidad y futuro institucional” en una comunidad “plural y aconfesional”.

Asturias ya lleva años, bajo el gobierno del socialista Adrián Barbón, conmemorando el 25 de mayo como fiesta institucional relevante, denominada como "día de la bandera". En el contexto de ese levantamiento, la Junta General adoptó como enseña oficial del ejército asturiano la bandera con la Cruz de la Victoria y las letras alfa y omega sobre fondo azul. Había sido un diseño planteado por Jovellanos, que sugería tanto el fondo azul como el rojo.

Un cambio “de la fe al civismo”

Convocatoria por Asturies argumenta en su iniciativa, a la que ha tenido acceso este periódico, que el 8 de septiembre fue una elección “pragmática y de consenso” adoptada en los primeros años de la autonomía, cuando el Consejo Regional buscaba un símbolo unificador. La referencia a Covadonga, señala el documento, se escogió por su “arraigo popular” y por el mito fundacional del Reino de Asturias, aunque esa vinculación era “más ficticia que histórica”.

El grupo reconoce el valor cultural y emocional que el 8 de septiembre mantiene entre los asturianos, pero defiende que, tras más de cuatro décadas de Estatuto, la sociedad “ha alcanzado una madurez institucional que permite revisar y actualizar sus símbolos”. La modificación no pretende suprimir la festividad de Covadonga, sino reubicarla como una fiesta cultural y religiosa, sin rango de día oficial.

El 25 de mayo de 1808, “fundamento del autogobierno”

El nuevo Día de Asturias, el 25 de mayo, propuesto conmemoraría la proclamación de la Junta Soberana, cuando, en la noche del 24 al 25 de mayo de 1808, las instituciones del Principado asumieron la soberanía ante la crisis de la monarquía provocada por las abdicaciones de Bayona. La Junta asturiana fue la primera institución de la monarquía española en declarar la guerra a Napoleón y en proclamarse depositaria del poder en nombre del pueblo.

Convocatoria subraya que aquel episodio “marcó el nacimiento de la modernidad política asturiana”, anticipando los principios del liberalismo y del constitucionalismo español. La propuesta recuerda que figuras como Jovellanos y Álvaro Flórez Estrada participaron activamente en ese movimiento, que incluso envió una embajada diplomática a Gran Bretaña, encabezada por José María Queipo de Llano.

La coalición destaca también que el 25 de mayo es la fecha asociada a la bandera asturiana y a la primera expresión internacional del Principado como actor político autónomo. “Ese día el pueblo asturiano se reconoció a sí mismo como sujeto político y asumió su destino colectivo”, afirma la exposición de motivos.

Un símbolo para una Asturias plural y moderna, dice IU

El texto de IU-Convocatoria por Asturies defiende que el nuevo Día de Asturias uniría historia y ciudadanía, situando en el centro los valores de la democracia, la soberanía y el autogobierno. “El 25 de mayo debe ser una jornada cívica y participativa, abierta a toda la sociedad, más allá de credos o ideologías”, sostiene la propuesta legal. En ella también se afirma que “Asturias no reniega de su pasado, pero decide que su conmemoración institucional ha de reflejar su vocación política y su presente diverso”. El grupo parlamentario considera que la revisión de los símbolos institucionales forma parte de un proceso de “madurez democrática”, equiparable al que han vivido otras comunidades autónomas.

En su articulado, la proposición modifica el artículo 1 de la Ley 5/1984, que pasaría a declarar el 25 de mayo como Día de Asturias y fiesta oficial de la comunidad autónoma.

Convocatoria espera que la propuesta sea “acogida con el consenso razonable que merece un pueblo que ha consolidado su autogobierno”. El grupo ha subrayado que la reforma no busca dividir, sino “dar continuidad histórica a la tradición democrática asturiana iniciada en 1808 y consolidada con el Estatuto de 1981”.<

¿Cómo se eligió el 8 de septiembre?

La institución del 8 de septiembre como "Día de Asturias" se realizó por primera vez mediante decreto del Consejo Regional de Asturias, en 1980. Se buscaba así amparo a los primeros actos oficiales que se celebraron en Cangas de Onís en 1980; en Gijón, en 1981, y en Avilés en 1982.

La declaración efectiva como fiesta laboral se produjo tras la aprobación del Estatuto de Autonomía en dos decretos. Pero tampoco existía unanimidad, hasta el punto que en 1983, el grupo parlamentario popular (Alianza Popular) interpeló al Gobierno pidiendo que valorase cambiar la fecha, al entender que la coincidencia con la celebración religiosa de Covadonga causaba "pérdida de interés popular" por el Día de Asturias. Firmaba aquella interpelación Francisco Álvarez-Cascos.

Esas discrepancias motivaron la constitución de una Comisión Parlamentaria Especial, que inició su trabajo el 20 de enero de 1984 y que concluyó proponiendo la celebración de la "fiesta regional" el 8 de septiembre y establecida de manera rotatoria en lugares del oriente asturiano, con horarios compatibles con los actos de Covadonga. Pese al reconocimiento explícito de la fiesta de Covadonga y del 8 de septiembre como el día "más indicado, tanto por razones históricas como culturales y populares", el texto legal que finalmente se aprobó no refiere justificación alguna de por qué se determinó esa fecha.